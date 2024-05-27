В РФ заявили об атаке дронов на Орловскую область

Российские СМИ пишут, что БПЛА "упал" на топливно-заправочную станцию в городе Ливны Орловской области, повредив часть фасада. Еще один дрон, как утверждают россияне, тоже "упал" на ту же станцию, когда туда для устранения последствий приехали сотрудники оперативных служб.

Что известно атаку дронов на Орловскую область

По данным губернатора области Кличкова, сегодня утром якобы произошла "массированная атака" на Орловскую область. В ходе этой атаки произошло падение БПЛА на территорию топливно-заправочной станции в г. Ливны.

Часть фасада административного здания, по словам губернатора, пострадала. На "локализацию и устранение последствий" прибыли работники оперативных служб и администрации города.

Во время их работы на территории АЗС якобы произошло "падение" еще одного БПЛА. По предварительным данным губернатора, якобы погиб водитель 8-й областной пожарной части. Еще три сотрудника служб, по словам чиновника, пострадали. Эта информация позволяет предположить, что на АЗС загорелся пожар, хотя прямо российские СМИ об этом не пишут.

Что известно о последних инцидентах с хлопком на территории РФ

21 мая оппозиционные российские телеграмм-каналы сообщали о новом масштабном "хлопке" на территории страны-агрессорки РФ.

Телеграмм-канал ASTRА писал, что в Вознесеновке Белгородской области начался масштабный пожар после атаки БПЛА.

Над городом возвышаются огромные клубы дыма. Он также уточнил, что в результате атаки дронов никто из гражданских не пострадал.

Следует отметить, что утром 21 мая также появилась информация о том, что украинские беспилотники атаковали нефтебазу.

Согласно последним данным, что атака дронов произошла 20 мая. В частности, один из БПЛА долетел до территории нефтебазы «Юттек» в районном поселке Прохоровка.

Повреждение получил резервуар с бензином. Предварительно известно, что пожар не возник, пострадавших нет.