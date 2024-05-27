У РФ заявили про атаку дронів на Орловську область

Російські ЗМІ пишуть, що БПЛА "впав" на паливно-заправну станцію у місті Лівни Орловської області, пошкодивши частину фасаду. Ще один дрон, як стверджують росіяни, теж "впав" на ту ж станцію, коли туди для усунення наслідків приїхали співробітники оперативних служб.

Що відомо атаку дронів на Орловську область

За даними губернатора області Кличкова, сьогодні вранці нібито відбулася "масована атака" на Орловську область. В ході цієї атаки "відбулося падіння" БПЛА на територію паливно-заправної станції у м. Лівни.

Частина фасаду адміністративної будівлі, за словами губернатора, постраждала. На "локалізацію та усунення наслідків" прибули працівники оперативних служб та адміністрації міста.

Під час їхньої роботи на території АЗС нібито сталося "падіння" ще одного БПЛА. За попередніми даними губернатора, нібито загинув водій 8-ї обласної пожежної частини. Ще троє співробітників служб, за словами чиновника, постраждали. Ця інформація дозволяє припустити, що на АЗС спалахнула пожежа, хоча прямо російські ЗМІ про це не пишуть.

Що відомо про останні інциденти із бавовною на території РФ

21 травня опозиційні російські телеграм-канали повідомляли про нову масштабну “бавовну” на території країни-агресорки РФ.

Телеграм-канал “ASTRА” писав, що у Вознесенівці Білгородської області почалася масштабна пожежа після атаки БПЛА.

Над містом здіймаються величезні клуби диму. Він також уточнив, що внаслідок атаки дронів ніхто з цивільних не постраждав.

Варто зазначити, що вранці 21 травня також з’явилася інформація про те, що українські безпілотники атакували нафтобазу.

Згідно з останніми даними, що атака дронів сталася 20 травня. Зокрема один з БПЛА долетів до території нафтобази «Юттек» у районному селищі Прохорівка.

Ушкодження отримав резервуар із бензином. Попередньо відомо, що пожежа не виникла, постраждалих немає.