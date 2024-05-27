ВСУ уже начали подготовительный этап ударов по РФ дальнобойными ракетами — военные аналитики

Директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых считает, что удары украинских БПЛА по РЛС на территории РФ являются признаком того, что Силы обороны готовятся увеличивать ракетные обстрелы России.

ВСУ готовятся к ударам дальнобойными ракетами по РФ

Сейчас производится подготовительный этап для того, чтобы бить по территории РФ дальнобойными ракетами.

Об этом свидетельствуют удары Сил обороны по системам РЛС в России. Если украинские беспилотники долетают уже на такое большое расстояние, то это также указывает на то, что очень серьезно отрабатываются маршруты. Также, по всей вероятности, наши беспилотники долетая на такое большое расстояние сканируют территорию РФ на наличие систем ПВО. Поделиться

Эксперт отметил, что удары по территории РФ будут наращиваться

Атака на состоявшуюся сегодня систему РЛС в Орске могла быть тестовым вариантом обстрела. Поскольку беспилотники имеют не такую большую боевую нагрузку. Впрочем, такие точечные удары могут нанести большой урон России. Следует также отметить, что при появлении у Украины дальнобойных ракет полетные задачи будут отработаны. Такие ракеты мы можем получить от наших партнеров или в рамках реализации собственной ракетной программы. Поэтому, по всей вероятности, удары по территории РФ будут наращиваться не только с помощью БПЛА, но и ракет.

ГУР дроном атаковало радиолокационную станцию в российском Орске

Беспилотник ГУР 26 мая атаковал радиолокационную станцию дальнего обнаружения целей "Воронеж М" в российском городе Орск. Украинский беспилотник преодолел расстояние более 1800 км до объекта — установив новый рекорд диапазона поражения для дронов-камикадзе.

На снимке за 27 мая видно, что на территории РЛС появились темные пятна, которых раньше не было, вероятно, следы пожара в результате попадания БпЛА.

Разрешение фото не позволяет оценить степень возможного поражения российской станции, — говорится в сообщении. Поделиться

В соответствии с данными открытых источников, радиолокационная станция дальнего обнаружения целей "Воронеж М" является частью российских стационарных сверхгоризонтных РЛС большой дальности. Они предназначены для обнаружения космических и аэродинамических объектов, как баллистических и крылатых ракет. Такая РЛС имеет дальность для выявления целей до 6 тысяч километров.