Дроны ГУР поразили российскую РЛС Воронеж-ДМ в Краснодарском крае — источники

В результате операции ГУР МО Украины в Краснодарском крае РФ была поражена радиолокационная станция Воронеж-ДМ. Эта РЛС входит в систему предупреждения о ракетном нападении.

Дроны ГУР попали в российскую РЛС в Краснодарском крае

Как сообщают источники online.ua в спецслужбе, военный объект на территории 818-го отдельного радиотехнического центра был атакован дронами-камикадзе 23 мая.

Поселок Глубокий

По информации местных СМИ, после атаки на территории объекта начался пожар.

Информация о последствиях поражения уточняется.

Радиолокационная станция Воронеж-ДМ является стационарной сверхгоризонтной радиолокационной станцией большой дальности. Она предназначена для обнаружения космических и аэродинамических объектов, в частности баллистических и крылатых ракет. Поделиться

Воронеж-ДМ (77Я6-ДМ) работает в дециметровом диапазоне, дальность — до 6000 км по горизонту и до 8000 км по вертикали (ближний космос). Способна одновременно контролировать до 500 объектов.

Эта радиолокационная станция имеет два сегмента: первый закрывает юго-западное направление (от Южной Европы до северного побережья Африки), второй закрывает южное направление.

В Сети появились спутниковые снимки пораженной РЛС Воронеж-ДМ

24 мая в открытом доступе появились фотографии, подтверждающие сам факт повреждения Воронеж-ДМ, при этом попадания пришлись, в частности, в административные здания для размещения персонала и управления этой РЛС, сообщает Defense Express.

Спутниковые снимки места поражения РЛС Воронеж-ДМ

Довольно интересным хронологическим совпадением получилось то, что сначала украинские БПЛА повредили Воронеж-ДМ в Краснодарском крае, а через несколько часов спустя, то есть в ночь на 24 мая этого года, "камни с неба" попадали на узел спутниковой связи возле временно оккупированной Алушты. Здесь сложно оценить, что из этого было "целью № 1", поскольку оба объекта для врага буквально на вес золота.

Дроны повредили истребители РФ на аэродроме "Кущевская"

При ударе по аэродрому "Кущевская" 19 мая уничтожен самолет Су-27. Также повреждены Су-34 и Су-30

Как отмечается, фотографии подтверждают появившиеся ранее сообщения об уничтоженном в результате атаки истребителя Су-27.

Мы видим, что с поврежденными или снятыми крыльями стоит Су-34 и явно поврежден Су-27 в другой части аэродрома, — рассказал "Схемам" украинский авиаэксперт Анатолий Храпчинский.

Также, по его словам, мог быть поврежден и Су-30, почти не изменявший своего положения с 11 мая и находившийся рядом с поврежденным Су-27.

Кроме того, Храпчинский отметил, что после ударов украинских БПЛА, большую часть российских истребителей убрали с этого аэродрома. Поделиться