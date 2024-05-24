Дрони ГУР уразили російську РЛС Воронеж-ДМ у Краснодарському краї — джерела
Категорія
Події
Дата публікації

Дрони ГУР уразили російську РЛС Воронеж-ДМ у Краснодарському краї — джерела

РЛС Воронеж-ДМ
Джерело:  online.ua

У результаті операції ГУР МО України у Краснодарському краї РФ було уражено радіолокаційну станцію Воронеж-ДМ. Ця РЛС входить у російську систему попередження про ракетний напад.

Дрони ГУР поцілили у російську РЛС у Краснодарському краї

Як повідомляють джерела online.ua у спецслужбі, військовий обʼєкт на території 818-го окремого радіотехнічного центру було атаковано дронами-камікадзе 23 травня.

Селище Глибокий

За інформацією місцевих ЗМІ, після атаки на території обʼєкту розпочалася пожежа.

Інформація про наслідки ураження уточнюється.

Радіолокаційна станція Воронеж-ДМ є стаціонарною надгоризонтною радіолокаційною станцією великої дальності. Вона призначена для виявлення космічних і аеродинамічних об'єктів, зокрема балістичних і крилатих ракет.

Воронеж-ДМ (77Я6-ДМ) працює в дециметровому діапазоні, дальність — до 6000 км по горизонту і до 8000 км по вертикалі (ближній космос). Здатна одночасно контролювати до 500 об'єктів.

Дана радіолокаційна станція має два сегменти: перший закриває південно-західний напрямок (від Південної Європи до північного узбережжя Африки), другий закриває південний напрямок.

У Мережі з’явилися супутникові знімки ураженої РЛС Воронеж-ДМ

24 травня у відкритому доступі з’явились фотографії, які підтверджують сам факт пошкодження Воронеж-ДМ, при цьому влучання припали зокрема в адміністративні будівлі для розміщення персоналу та управління цією РЛС, повідомляє Defense Express.

Супутникові знімки місця ураження РЛС Воронеж-ДМ

Доволі цікавим хронологічним співпадінням вийшло те, що спочатку українські БПЛА пошкодили Воронеж-ДМ в Краснодарському краї, а за кілька годин потому, тобто в ніч на 24 травня цього року, "каміння з неба" попадало на вузол супутникового зв’язку біля тимчасово окупованої Алушти. Тут доволі складно оцінити, що із цього було "ціллю № 1", оскільки обидва об’єкти для ворога буквально на вагу золота.

Дрони пошкодили винищувачі РФ на аеродромі "Кущевська"

Під час удару по аеродрому "Кущевська" 19 травня знищено літак Су-27. Також пошкоджено Су-34 та Су-30

Як зазначається, фотографії підтверджують повідомлення, що з'явилися раніше про знищене в результаті атаки винищувача Су-27.

Ми бачимо, що з пошкодженими або знятими крилами стоїть Су-34, і явно пошкоджений Су-27 в іншій частині аеродрому, — розповів "Схемам" український авіаексперт Анатолій Храпчинський.

Також, за його словами, міг бути пошкоджений і Су-30, який майже не змінював свого становища з 11 травня і був поруч із пошкодженим Су-27.

Окрім цього Храпчинський зазначив, що після ударів українськів БПЛА, більшу частину російських винищувачів прибрали з цього аеродрому. 

Аеродром Кущевська — це навчальна база Краснодарського вищого військового авіаційного училища, де росіяни навчають майбутніх льотчиків. Однак, наразі Росія використовує цей аеродром також і для атак на українські позиції. 

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У Краснодарському краї РФ спалахнув склад із пиломатеріалами — фото
пожежа
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Дрони атакували Афіпський НПЗ у Краснодарському краї РФ — відео
пожежа
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗМІ дізнались про наслідки атаки дронів на НПЗ у Краснодарському краї
Атака на НПЗ в РФ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?