Дрони ГУР уразили російську РЛС Воронеж-ДМ у Краснодарському краї — джерела

У результаті операції ГУР МО України у Краснодарському краї РФ було уражено радіолокаційну станцію Воронеж-ДМ. Ця РЛС входить у російську систему попередження про ракетний напад.

Дрони ГУР поцілили у російську РЛС у Краснодарському краї

Як повідомляють джерела online.ua у спецслужбі, військовий обʼєкт на території 818-го окремого радіотехнічного центру було атаковано дронами-камікадзе 23 травня.

Селище Глибокий

За інформацією місцевих ЗМІ, після атаки на території обʼєкту розпочалася пожежа.

Інформація про наслідки ураження уточнюється.

Радіолокаційна станція Воронеж-ДМ є стаціонарною надгоризонтною радіолокаційною станцією великої дальності. Вона призначена для виявлення космічних і аеродинамічних об'єктів, зокрема балістичних і крилатих ракет. Поширити

Воронеж-ДМ (77Я6-ДМ) працює в дециметровому діапазоні, дальність — до 6000 км по горизонту і до 8000 км по вертикалі (ближній космос). Здатна одночасно контролювати до 500 об'єктів.

Дана радіолокаційна станція має два сегменти: перший закриває південно-західний напрямок (від Південної Європи до північного узбережжя Африки), другий закриває південний напрямок.

У Мережі з’явилися супутникові знімки ураженої РЛС Воронеж-ДМ

24 травня у відкритому доступі з’явились фотографії, які підтверджують сам факт пошкодження Воронеж-ДМ, при цьому влучання припали зокрема в адміністративні будівлі для розміщення персоналу та управління цією РЛС, повідомляє Defense Express.

Супутникові знімки місця ураження РЛС Воронеж-ДМ

Доволі цікавим хронологічним співпадінням вийшло те, що спочатку українські БПЛА пошкодили Воронеж-ДМ в Краснодарському краї, а за кілька годин потому, тобто в ніч на 24 травня цього року, "каміння з неба" попадало на вузол супутникового зв’язку біля тимчасово окупованої Алушти. Тут доволі складно оцінити, що із цього було "ціллю № 1", оскільки обидва об’єкти для ворога буквально на вагу золота.

Дрони пошкодили винищувачі РФ на аеродромі "Кущевська"

Під час удару по аеродрому "Кущевська" 19 травня знищено літак Су-27. Також пошкоджено Су-34 та Су-30

Як зазначається, фотографії підтверджують повідомлення, що з'явилися раніше про знищене в результаті атаки винищувача Су-27.

Ми бачимо, що з пошкодженими або знятими крилами стоїть Су-34, і явно пошкоджений Су-27 в іншій частині аеродрому, — розповів "Схемам" український авіаексперт Анатолій Храпчинський.

Також, за його словами, міг бути пошкоджений і Су-30, який майже не змінював свого становища з 11 травня і був поруч із пошкодженим Су-27.

Окрім цього Храпчинський зазначив, що після ударів українськів БПЛА, більшу частину російських винищувачів прибрали з цього аеродрому. Поширити