По информации Генштаба, с начала суток украинские военные уже 60 раз вступали в бой с подразделениями оккупационной армии РФ.
Что известно о ситуации в Харьковской области
Подчеркивается, что в Харьковской области российские кафиры проводят атаки в направлении села Старица.
Продолжаются боевые действия в районе Волчанска. Общее количество боеприкосновений с начала суток увеличилось до 5.
В районе Купянская оккупационная армия РФ провела 11 атак. Вражеские потери на этом направлении составили 22 захватчика и танк.
В настоящее время украинские военные отбивают еще 3 атаки российских окупантов.
Какая ситуация на Донбассе
В направлении Лимана в Донецкой области украинскими военными отбиты 2 вражеских атаки в районе Серебрянского лесничества.
Оккупационная армия РФ также проводила безуспешные атаки вблизи микрорайона Новый возле Временного Яра, а также села Ивановское.
В районе Покровска зафиксировано 5 боеприкосновений, а общее количество вражеских атак с начала суток возросло до 19.
Россияне сосредоточили атаки в районах Новоселовки Первой, Новоалександровки и Сокола.
На левобережье Херсонщины оккупационная армия РФ трижды безуспешно пыталась атаковать в районе Крынок.
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