ВСУ отразили уже 60 атак армии РФ с начала суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ отразили уже 60 атак армии РФ с начала суток

Генштаб ВСУ
Артиллерия ВСУ
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По информации Генштаба, с начала суток украинские военные уже 60 раз вступали в бой с подразделениями оккупационной армии РФ.

Что известно о ситуации в Харьковской области

Общее количество боевых столкновений по состоянию на сегодняшний день возросло до 60. В течение сегодняшнего дня враг значительно активизировался на Кураховском направлении, но наибольшее количество столкновений остается на Покровском направлении, — отмечают в Генштабе.

Подчеркивается, что в Харьковской области российские кафиры проводят атаки в направлении села Старица.

Продолжаются боевые действия в районе Волчанска. Общее количество боеприкосновений с начала суток увеличилось до 5.

В районе Купянская оккупационная армия РФ провела 11 атак. Вражеские потери на этом направлении составили 22 захватчика и танк.

В настоящее время украинские военные отбивают еще 3 атаки российских окупантов.

Какая ситуация на Донбассе

В направлении Лимана в Донецкой области украинскими военными отбиты 2 вражеских атаки в районе Серебрянского лесничества.

Оккупационная армия РФ также проводила безуспешные атаки вблизи микрорайона Новый возле Временного Яра, а также села Ивановское.

В районе Покровска зафиксировано 5 боеприкосновений, а общее количество вражеских атак с начала суток возросло до 19.

Россияне сосредоточили атаки в районах Новоселовки Первой, Новоалександровки и Сокола.

Активно поддерживает наступательные действия сбросом управляемых авиабомб — за сегодня использовал уже 18 КАБов в ходе семи авиаударов вблизи Евгенивки, Александрополя и Воздвиженки, — добавляют в Генштабе.

На левобережье Херсонщины оккупационная армия РФ трижды безуспешно пыталась атаковать в районе Крынок.

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