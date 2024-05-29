За інформацією Генштабу, від початку доби українські військові вже 60 разів вступали у бій із підрозділами окупаційної армії РФ.
Що відомо про ситуацію на Харківщині
Підкреслюється, що на Харківщині російські окупанти проводять атаки у напрямку села Стариця.
Тривають бойові дії в районі Вовчанська. Загальна кількість боєзіткнень від початку доби збільшилась до 5.
В районі Куп’янська окупаційна армія РФ провела 11 атак. Ворожі втрати на цьому напрямку склали 22 загарбники і танк.
Наразі українські військові відбивають ще 3 атаки російських окупантів.
Яка ситуація на Донбасі
У напрямку Лимана на Донеччині українськими військовими відбито 2 ворожі атаки в районі Серебрянського лісництва.
Окупаційна армія РФ також проводила безуспішні атаки поблизу мікрорайону Новий біля Часового Яру, а також села Іванівське.
В районі Покровська зафіксовано 5 боєзіткнень, а загальна кількість ворожих атак від початку доби зросла до 19.
Росіяни зосередили атаки у районах Новоселівки Першої, Новоолександрівки та Сокола.
На лівобережжі Херсонщини окупаційна армія РФ тричі безуспішно намагалась атакувати в районі Кринок.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-