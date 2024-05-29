ЗСУ відбили вже 60 атак армії РФ від початку доби
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ відбили вже 60 атак армії РФ від початку доби

Генштаб ЗСУ
Артилерія ЗСУ

За інформацією Генштабу, від початку доби українські військові вже 60 разів вступали у бій із підрозділами окупаційної армії РФ.

Що відомо про ситуацію на Харківщині

Загальна кількість бойових зіткнень станом на зараз зросла до 60. Упродовж сьогоднішнього дня ворог значно активізувався на Курахівському напрямку, але найбільша кількість сутичок залишається на Покровському напрямку, — зазначають у Генштабі.

Підкреслюється, що на Харківщині російські окупанти проводять атаки у напрямку села Стариця.

Тривають бойові дії в районі Вовчанська. Загальна кількість боєзіткнень від початку доби збільшилась до 5.

В районі Куп’янська окупаційна армія РФ провела 11 атак. Ворожі втрати на цьому напрямку склали 22 загарбники і танк.

Наразі українські військові відбивають ще 3 атаки російських окупантів.

Яка ситуація на Донбасі

У напрямку Лимана на Донеччині українськими військовими відбито 2 ворожі атаки в районі Серебрянського лісництва.

Окупаційна армія РФ також проводила безуспішні атаки поблизу мікрорайону Новий біля Часового Яру, а також села Іванівське.

В районі Покровська зафіксовано 5 боєзіткнень, а загальна кількість ворожих атак від початку доби зросла до 19.

Росіяни зосередили атаки у районах Новоселівки Першої, Новоолександрівки та Сокола.

Активно підтримує наступальні дії скиданням керованих авіабомб — за сьогодні використав вже 18 КАБів у ході семи авіаударів поблизу Євгенівки, Олександрополя і Воздвиженки, — додають у Генштабі.

На лівобережжі Херсонщини окупаційна армія РФ тричі безуспішно намагалась атакувати в районі Кринок.

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