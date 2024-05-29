За словами керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова, окупаційна армія РФ перекидає додаткові сили для продовження наступу в районах Липців та Вовчанська.

Що відомо про ситуацію у зонах бойових дій на Харківщині

Синєгубов зазначив, що російські окупанти намагаються просунутись далі, однак зазнають втрат і не мають результатів.

У Вовчанську, за його словами, тривають вилучні бої.

В районі Куп’янська, як підкреслив Синєгубов, ворог постійно залучає резерви.

Активні бої, за словами керівника ОВА, точаться в районі Куп’янська вже близько 10 місяців.

По Золочівському напрямку у нас певні занепокоєння є. Ворог може активізувати там свої дії. Ми слідкуємо за поведінкою противника. Готові вживати будь-яких заходів, зокрема щодо евакуації населення, — зазначив Синєгубов. Поширити

Що відомо про ситуацію в районі Часового Яру на Донеччині

За словами речника 26-ї артилерької бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олега Калашнікова в ефірі телеканалу “Еспресо”, окупаційна армія РФ посилила штурми в районі Часового Яру із застосуванням бронетехніки.

Росіяни не змогли перейти канал. Вони намагаються це зробити, але ми їх зупиняємо. Якщо ворог проривається, то він знищується. Треба зазначити, що ворог посилив штурми саме з механізованою складовою. Якщо раніше росіяни берегли техніку, то сьогодні вони намагаються невеличкими броньованими з'єднаннями з піхотою десь прорвати нашу оборону. Тобто застосовуються танки й бойові броньовані машини, — наголошує Калашніков. Поширити

Він підкреслив, що російські окупанти збільшили артилерійські та мінометні обстріли в районі міста.