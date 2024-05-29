За словами керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова, окупаційна армія РФ перекидає додаткові сили для продовження наступу в районах Липців та Вовчанська.
Що відомо про ситуацію у зонах бойових дій на Харківщині
Синєгубов зазначив, що російські окупанти намагаються просунутись далі, однак зазнають втрат і не мають результатів.
У Вовчанську, за його словами, тривають вилучні бої.
В районі Куп’янська, як підкреслив Синєгубов, ворог постійно залучає резерви.
Активні бої, за словами керівника ОВА, точаться в районі Куп’янська вже близько 10 місяців.
Що відомо про ситуацію в районі Часового Яру на Донеччині
За словами речника 26-ї артилерької бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олега Калашнікова в ефірі телеканалу “Еспресо”, окупаційна армія РФ посилила штурми в районі Часового Яру із застосуванням бронетехніки.
Він підкреслив, що російські окупанти збільшили артилерійські та мінометні обстріли в районі міста.
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