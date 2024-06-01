День “захисту” дітей. Росія завдала удару по неповнолітніх українцях на Харківщині
Категорія
Україна
Дата публікації

День “захисту” дітей. Росія завдала удару по неповнолітніх українцях на Харківщині

Місце відпочинку
Джерело:  Суспільне

1 червня близько 05:02 армія РФ вдарила по місцю відпочинку в Балаклії на Ізюмщині.

В результаті удару РФ по Харківщині постраждали діти

На момент ракетного удару у двох будинках перебували 12 людей, 11 з яких дістали поранення.

Серед постраждалих восьмеро дітей, найменшій з яких чотири роки. Гострої реакції на стрес дістала 53-річна сусідка.

Про це повідомив керівник Балаклійської військової адміністрації Віталій Карабанов.

Це сталося в приватному секторі в передмісті Балаклії. Попередньо, прилетіла ракета "Іскандер". Фахівці кажуть, що вона розірвалася за декілька метрів від будинку. Ударною хвилею його пошкодило, і сталося займання, бо він частково з дерев'яних конструкцій, — сказав Карабанов.

В будинку мешкали чоловік, жінка та четверо дітей — і до них у гості вчора приїхала ще одна сім'я, теж із чотирма дітьми. Тому травмовані вісім дітей і четверо дорослих. У момент вибуху вони всі були в будинку.

Після удару РФ двоє осіб опинилися у реанімації

Наразі у лікарні перебувають:

  • 35-річна жінка: в неї забійна рана лівого ока, а також "під питанням перелом кісток тазу". Попередньо вважали, що вона вагітна, проте вагітність не підтвердилася;

  • чоловік: він дістав уламкового поранення спини, ніг і черепно-мозкової травми;

  • 17-річний підліток має забійну рану правого коліна;

  • 16-річний — забійну рану коліна й поранені стопи;

  • 38-річний чоловік: має уламкове поранення гомілки;

  • дві людини: перебувають у реанімації в тяжкому стані;

  • двоє підлітків — у легкому стані;

  • одна людина: в травматології у стані середньої тяжкості;

  • чотирирічна дитина: втратила стопу.

Керівник поліції регіону Володимир Тимошко повідомив, що РФ ударила по Балаклії ракетою "Іскандер-К".

Там розташовані альтанки на березі річки, де місцеві жителі могли відпочити. На цій території постійно жили дві родини, у кожній родині по четверо дітей віком від двох до 17 років. Усі 12 людей — четверо дорослих і вісім дітей — доправлені в лікарні, — зазначив Тимошко.

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