День “захисту” дітей. Росія завдала удару по неповнолітніх українцях на Харківщині

1 червня близько 05:02 армія РФ вдарила по місцю відпочинку в Балаклії на Ізюмщині.
В результаті удару РФ по Харківщині постраждали діти
На момент ракетного удару у двох будинках перебували 12 людей, 11 з яких дістали поранення.
Серед постраждалих восьмеро дітей, найменшій з яких чотири роки. Гострої реакції на стрес дістала 53-річна сусідка.
Про це повідомив керівник Балаклійської військової адміністрації Віталій Карабанов.
В будинку мешкали чоловік, жінка та четверо дітей — і до них у гості вчора приїхала ще одна сім'я, теж із чотирма дітьми. Тому травмовані вісім дітей і четверо дорослих. У момент вибуху вони всі були в будинку.
Після удару РФ двоє осіб опинилися у реанімації
Наразі у лікарні перебувають:
35-річна жінка: в неї забійна рана лівого ока, а також "під питанням перелом кісток тазу". Попередньо вважали, що вона вагітна, проте вагітність не підтвердилася;
чоловік: він дістав уламкового поранення спини, ніг і черепно-мозкової травми;
17-річний підліток має забійну рану правого коліна;
16-річний — забійну рану коліна й поранені стопи;
38-річний чоловік: має уламкове поранення гомілки;
дві людини: перебувають у реанімації в тяжкому стані;
двоє підлітків — у легкому стані;
одна людина: в травматології у стані середньої тяжкості;
чотирирічна дитина: втратила стопу.
Керівник поліції регіону Володимир Тимошко повідомив, що РФ ударила по Балаклії ракетою "Іскандер-К".
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