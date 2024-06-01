День “захисту” дітей. Росія завдала удару по неповнолітніх українцях на Харківщині

1 червня близько 05:02 армія РФ вдарила по місцю відпочинку в Балаклії на Ізюмщині.

В результаті удару РФ по Харківщині постраждали діти

На момент ракетного удару у двох будинках перебували 12 людей, 11 з яких дістали поранення.

Серед постраждалих восьмеро дітей, найменшій з яких чотири роки. Гострої реакції на стрес дістала 53-річна сусідка.

Про це повідомив керівник Балаклійської військової адміністрації Віталій Карабанов.

Це сталося в приватному секторі в передмісті Балаклії. Попередньо, прилетіла ракета "Іскандер". Фахівці кажуть, що вона розірвалася за декілька метрів від будинку. Ударною хвилею його пошкодило, і сталося займання, бо він частково з дерев'яних конструкцій, — сказав Карабанов. Поширити

В будинку мешкали чоловік, жінка та четверо дітей — і до них у гості вчора приїхала ще одна сім'я, теж із чотирма дітьми. Тому травмовані вісім дітей і четверо дорослих. У момент вибуху вони всі були в будинку.

Після удару РФ двоє осіб опинилися у реанімації

Наразі у лікарні перебувають:

35-річна жінка: в неї забійна рана лівого ока, а також "під питанням перелом кісток тазу". Попередньо вважали, що вона вагітна, проте вагітність не підтвердилася;

чоловік: він дістав уламкового поранення спини, ніг і черепно-мозкової травми;

17-річний підліток має забійну рану правого коліна;

16-річний — забійну рану коліна й поранені стопи;

38-річний чоловік: має уламкове поранення гомілки;

дві людини: перебувають у реанімації в тяжкому стані;

двоє підлітків — у легкому стані;

одна людина: в травматології у стані середньої тяжкості;

чотирирічна дитина: втратила стопу.

Керівник поліції регіону Володимир Тимошко повідомив, що РФ ударила по Балаклії ракетою "Іскандер-К".