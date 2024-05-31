Удар РФ по друкарні у Харкові. Фонд Говарда Баффета допоможе відновити видавництво книг
Категорія
Економіка
Дата публікації

Удар РФ по друкарні у Харкові. Фонд Говарда Баффета допоможе відновити видавництво книг

Книги
Джерело:  Економічна правда

Фонд американського мільярдера Говарда Баффета допоможе відновити обладнання та книгодрук у знищеній росіянами харківській друкарні "Фактор-Друк".

Фонд Баффета відновить зруйновану РФ харківську друкарню

Про це сам Баффет та віцепрем’єр-міністерка економіки Юлія Свириденко повідомили під час панелі у ході Книжкового арсеналу 31 травня.

Свириденко наголосила на тому, що уряд визначає книгодрук як сферу, яку ми "хочемо та будемо" підтримувати, проте лише цього недостатньо для повноцінного відновлення виробництва. Віцепрем’єрка додала, що міністерство надаватиме гранти на нове обладнання для друкарні.

Крім грантової підтримки на відновлення обладнання ми звернулися до Говарда Баффета, і він взяв на себе обіцянки, щоб допомогти повністю відновити зруйноване обладнання та приміщення.

Юлія Свириденко

Юлія Свириденко

Віцепрем’єр-міністерка економіки України

У своєму відеозверненні Баффет розповів, що вони розмовляли з Сергієм Політучим, засновником і президентом групи компаній "Фактор". Його фонд допоможе відновити друкарню, можливо, спершу у тимчасовому форматі, аби якнайшвидше замінити обладнання та запустити друк підручників, аби діти у школах отримали їх вчасно напередодні навчального року.

Вони можуть знищити книги, але не українську стійкість та відданість. І ми маємо відновити друкарню, і зробити це швидко. Ми з нетерпіння чекаємо на роботу з Сергієм та роботу у Харкові.

Говард Баффет

Говард Баффет

Мільярдер і філантроп

Говард Баффет — американський мільярдер і філантроп, середній син бізнесмена Воррена Баффета. З 30 років займається агросектором і входить до ради директорів Berkshire Hathaway. Він також є CEO благодійної організації Howard G. Buffett Foundation, яка займається питаннями продовольчої та громадської безпеки.

Знищення РФ друкарні у Харкові вдарить по всій галузі книговидавництва України

Власник поліграфічного комбінату "Фактор-Друк" Сергій Політучий, друкарський цех якого зруйнувала Росія ракетним ударом по Харкову 23 травня, поділився, що відновити виробництво буде неможливо без підтримки держави та міжнародної спільноти.

Про це він сказав в ефірі "Радіо Свобода".

За його словами, ця атака РФ матиме наслідки для всієї галузі книговидавництва в Україні, адже через безпекову й енергетичну ситуацію у Харкові місцеві друкарні й так працювали не на повну і не забезпечували потреби всіх видавництв.

Склалася ситуація, коли всі сукупні потужності друкарень України вже не могли забезпечити потреби видавництв. З руйнуванням нашої типографії сукупна потужність зменшиться не менш ніж на 30-40%. І таким чином, сам процес друкування книг, включаючи й підручники, яких ми друкували, мабуть, до 50% всіх підручників, які друкувалися у державі. Як ми це робитимемо завтра, я наразі не знаю. І я розумію, що без підтримки та міжнародної спільноти, і держави це питання буде вирішити дуже важко.

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