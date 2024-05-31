Удар РФ по типографии в Харькове. Фонд Говарда Баффета поможет восстановить издание книг

Фонд Баффета восстановит разрушенную РФ харьковскую типографию

Об этом сам Баффет и вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко сообщили во время панели в ходе Книжного арсенала 31 мая.

Свириденко отметила, что правительство определяет книгопечать как сферу, которую мы "хотим и будем" поддерживать, однако только этого недостаточно для полноценного возобновления производства. Вице-премьер добавила, что министерство будет предоставлять гранты на новое оборудование для типографии.

Помимо грантовой поддержки на восстановление оборудования, мы обратились к Говарду Баффету, и он взял на себя обещания, чтобы помочь полностью восстановить разрушенное оборудование и помещение. Юлия Свириденко Вице-премьер-министр экономики Украины

В своем видеообращении Баффет рассказал, что они разговаривали с Сергеем Политучим, основателем и президентом группы компаний "Фактор". Его фонд поможет восстановить типографию, возможно, сначала во временном формате, чтобы как можно быстрее заменить оборудование и запустить печать учебников, чтобы дети в школах получили их своевременно накануне учебного года.

Они могут уничтожить книги, но не украинскую стойкость и преданность. И мы должны восстановить типографию и сделать это быстро. Мы с нетерпением ждем работы с Сергеем и работы в Харькове. Говард Баффет Миллиардер и филантроп

Говард Баффет — американский миллиардер и филантроп, средний сын бизнесмена Уоррена Баффета. С 30 лет занимается агросектором и входит в совет директоров Berkshire Hathaway. Он также является CEO благотворительной организации Howard G. Buffett Foundation, занимающейся вопросами продовольственной и общественной безопасности.

Уничтожение РФ типографии в Харькове ударит по всей отрасли книгоиздательства Украины

Владелец полиграфического комбината "Фактор-Печать" Сергей Политучий, печатный цех которого разрушила Россия ракетным ударом по Харькову 23 мая, поделился, что возобновить производство будет невозможно без поддержки государства и международного сообщества.

Об этом он сказал в эфире "Радио Свобода".

По его словам, эта атака РФ будет иметь последствия для всей отрасли книгоиздательства в Украине, ведь из-за безопасности и энергетической ситуации в Харькове местные типографии и так работали не в полную и не обеспечивали потребности всех издательств.