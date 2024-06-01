День "защиты" детей. Россия нанесла удар по несовершеннолетним украинцам в Харьковской области
Категория
Украина
Дата публикации

День "защиты" детей. Россия нанесла удар по несовершеннолетним украинцам в Харьковской области

Место отдыха
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Источник:  Суспільне

1 июня около 05:02 армия РФ ударила по месту отдыха в Балаклее на Изюмщине.

В результате удара РФ по Харьковщине пострадали дети

На момент ракетного удара в двух домах находились 12 человек, 11 из которых получили ранения.

Среди пострадавших восемь детей, младшему из которых четыре года. Острую реакцию на стресс получила 53-летняя соседка.

Об этом сообщил руководитель Балаклейской военной администрации Виталий Карабанов.

Это произошло в частном секторе в пригороде Балаклеи. Предварительно прилетела ракета "Искандер". Специалисты говорят, что она разорвалась в нескольких метрах от дома. Ударной волной его повредило, и произошло возгорание, потому что он был частично из деревянных конструкций, — сказал Карабанов.

В доме жили мужчина, женщина и четверо детей - и к ним в гости вчера приехала еще одна семья, тоже с четырьмя детьми. Поэтому травмированы восемь детей и четверо взрослых. В момент взрыва они все находились в доме.

После удара РФ два человека оказались в реанимации

В настоящее время в больнице находятся:

  • 35-летняя женщина: у нее ушиб рана левого глаза, а также "под вопросом перелом костей таза". Предварительно считалось, что она беременна, однако беременность не подтвердилась;

  • мужчина: он получил обломочное ранение спины, ног и черепно-мозговой травмы;

  • 17-летний подросток имеет ушиб раны правого колена;

  • 16-летний — ушиб колена и раненые стопы;

  • 38-летний мужчина: имеет обломочное ранение голени;

  • два человека: находятся в реанимации в тяжелом состоянии;

  • двое подростков - в легком состоянии;

  • один человек: в травматологии в состоянии средней тяжести;

  • четырехлетний ребенок: потерял стопу.

Руководитель полиции региона Владимир Тимошко сообщил, что РФ ударила по Балаклее ракетой "Искандер-К".

Там находятся беседки на берегу реки, где местные жители могли отдохнуть. На этой территории постоянно жили две семьи, в каждой семье по четверо детей от двух до 17 лет. Все 12 человек - четверо взрослых и восемь детей - доставлены в больницы, - отметил Тимошко.

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