День "защиты" детей. Россия нанесла удар по несовершеннолетним украинцам в Харьковской области

1 июня около 05:02 армия РФ ударила по месту отдыха в Балаклее на Изюмщине.
В результате удара РФ по Харьковщине пострадали дети
На момент ракетного удара в двух домах находились 12 человек, 11 из которых получили ранения.
Среди пострадавших восемь детей, младшему из которых четыре года. Острую реакцию на стресс получила 53-летняя соседка.
Об этом сообщил руководитель Балаклейской военной администрации Виталий Карабанов.
В доме жили мужчина, женщина и четверо детей - и к ним в гости вчера приехала еще одна семья, тоже с четырьмя детьми. Поэтому травмированы восемь детей и четверо взрослых. В момент взрыва они все находились в доме.
После удара РФ два человека оказались в реанимации
В настоящее время в больнице находятся:
35-летняя женщина: у нее ушиб рана левого глаза, а также "под вопросом перелом костей таза". Предварительно считалось, что она беременна, однако беременность не подтвердилась;
мужчина: он получил обломочное ранение спины, ног и черепно-мозговой травмы;
17-летний подросток имеет ушиб раны правого колена;
16-летний — ушиб колена и раненые стопы;
38-летний мужчина: имеет обломочное ранение голени;
два человека: находятся в реанимации в тяжелом состоянии;
двое подростков - в легком состоянии;
один человек: в травматологии в состоянии средней тяжести;
четырехлетний ребенок: потерял стопу.
Руководитель полиции региона Владимир Тимошко сообщил, что РФ ударила по Балаклее ракетой "Искандер-К".
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