День "защиты" детей. Россия нанесла удар по несовершеннолетним украинцам в Харьковской области

1 июня около 05:02 армия РФ ударила по месту отдыха в Балаклее на Изюмщине.

В результате удара РФ по Харьковщине пострадали дети

На момент ракетного удара в двух домах находились 12 человек, 11 из которых получили ранения.

Среди пострадавших восемь детей, младшему из которых четыре года. Острую реакцию на стресс получила 53-летняя соседка.

Об этом сообщил руководитель Балаклейской военной администрации Виталий Карабанов.

Это произошло в частном секторе в пригороде Балаклеи. Предварительно прилетела ракета "Искандер". Специалисты говорят, что она разорвалась в нескольких метрах от дома. Ударной волной его повредило, и произошло возгорание, потому что он был частично из деревянных конструкций, — сказал Карабанов. Поделиться

В доме жили мужчина, женщина и четверо детей - и к ним в гости вчера приехала еще одна семья, тоже с четырьмя детьми. Поэтому травмированы восемь детей и четверо взрослых. В момент взрыва они все находились в доме.

После удара РФ два человека оказались в реанимации

В настоящее время в больнице находятся:

35-летняя женщина: у нее ушиб рана левого глаза, а также "под вопросом перелом костей таза". Предварительно считалось, что она беременна, однако беременность не подтвердилась;

мужчина: он получил обломочное ранение спины, ног и черепно-мозговой травмы;

17-летний подросток имеет ушиб раны правого колена;

16-летний — ушиб колена и раненые стопы;

38-летний мужчина: имеет обломочное ранение голени;

два человека: находятся в реанимации в тяжелом состоянии;

двое подростков - в легком состоянии;

один человек: в травматологии в состоянии средней тяжести;

четырехлетний ребенок: потерял стопу.

Руководитель полиции региона Владимир Тимошко сообщил, что РФ ударила по Балаклее ракетой "Искандер-К".