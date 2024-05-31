Ракетный удар России по Харькову. Выросло количество погибших
Категория
Украина
Дата публикации

Ракетный удар России по Харькову. Выросло количество погибших

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
обстрел
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Число погибших в результате российского ракетного удара по жилому дому в Харькове возросло до 6.

В Харькове возросло количество жертв в результате обстрела РФ

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, уже шесть человек погибли в результате российских обстрелов Харькова 31 мая.

На месте попаданий идет разбор завалов, под ними могут быть еще люди.

В результате атаки были госпитализированы восемь человек, среди них двое в тяжелом состоянии. Также в больницу направлены девочка 12 лет и мальчик 11 лет — оба в среднем состоянии.

Россия атаковала Харьков 31 мая

Российские войска в ночь на 31 мая нанесли ракетный удар по Новобаварскому району Харькова, попав в пятиэтажку с гражданскими людьми.

Предварительно враг бил ракетами С-300. Было два прилета в плотную жилую застройку.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что от взрывов пострадали жилые дома, дворовые застройки, транспорт, частные предприятия и объекты торговли по разным адресам. Было пять пожаров.

Что касается пятиэтажки, то там полностью разрушены конструкции с 3-го по 5-й этажи одного из подъездов. Из полуразрушенного дома ГСЧСники спасли шестерых человек, в том числе одного ребенка.

Кроме того, россияне атаковали Киев крылатой ракетой "Искандер-К". Силы ПВО уничтожили ее, но обломки рухнули в Голосеевском районе. Там были повреждены СТО, автомобили, а также электросети.

В ДТЭК сообщали, что обломки вражеской ракеты уничтожили трансформаторную подстанцию.

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