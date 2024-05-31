В Харькове возросло число погибших в результате атаки РФ

Число жертв в Харькове из-за ночного обстрела возросло. Под завалами разрушенного дома могут находиться еще люди.

В Харькове пять человек погибли из-за ночной атаки РФ

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что спасателям удалось деблокировать тело еще одного погибшего. Таким образом, в результате российской атаки уже пять жертв.

Россия атаковала Харьков 31 мая

Российские войска в ночь на 31 мая нанесли ракетный удар по Новобаварскому району Харькова, попав в пятиэтажку с гражданскими людьми.

Предварительно враг бил ракетами С-300. Было два прилета в плотную жилую застройку.

По состоянию на 8:00 31 мая погибли четыре человека, пострадавшие — 25. Один из погибших — охранник частного предприятия, который на момент атаки находился на улице.

Среди раненых дети, медик скорой помощи и полицейский. Под завалами пятиэтажки еще могут находиться до пяти человек.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что от взрывов пострадали жилые дома, дворовые застройки, транспорт, частные предприятия и объекты торговли по разным адресам. Было пять пожаров.

Что касается пятиэтажки, то там полностью разрушены конструкции с 3-го по 5-й этажи одного из подъездов. Из полуразрушенного дома ГСЧСники спасли шестерых человек, в том числе одного ребенка.