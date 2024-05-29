Число жертв российской атаки на гипермаркет «Эпицентр» в Харькове увеличилось до 19 человек — в больнице скончался мужчина.

В больнице скончался мужчина, получивший 50% ожогов тела в результате атаки РФ на "Эпицентр" в Харькове

Правоохранители идентифицировали тела 16 погибших. Среди них — 12 работников гипермаркета и четверо посетителей.

В больнице скончался 40-летний мужчина, раненный 25 мая ударом россиян по "Эпицентру" в Харькове.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

К сожалению, в больнице скончался 40-летний мужчина, который был ранен в результате вражеского удара по Эпицентру. Мужчина находился в ожоговой реанимации, получил ожоги пламенем до 50%. Соболезнование семье и близким. Олег Синегубов Глава Харьковской ОВА

По состоянию на 28 мая в больницах оставались 20 раненых из-за обстрелов строительного гипермаркета и центра Харькова 25 мая.

Спасателями расчищено 10 800 кв.м. площади разрушенного вражеским ударом строительного гипермаркета. Это около 80% от общей площади здания.

Что известно об авиаударе РФ по харьковскому "Эпицентру"

25 мая, российские оккупационные войска совершили не менее 4-х обстрелов Харькова. В частности, днем россияне ударили по гипермаркету сети "Эпицентр" авиабомбами УМПБ Д-30.

Сразу местные власти информировали о погибших и раненых, а также более десятка людей, с которым отсутствовала связь и находились в строительном гипермаркете.

Недалеко от обстрелянного армией РФ гипермаркета "Эпицентр" в Харькове обнаружили одну неразорвавшуюся управляемую авиабомбу.

Также вечером 25 мая россияне нанесли еще один удар по центральной части города. Сообщалось о 18 пострадавших в результате атаки, среди них один ребенок.