В Харькове по ДНК ребенка идентифицировали погибшего во время обстрела "Эпицентра" отца

Полиция идентифицировала тело 38-летнего мужчины, погибшего во время бомбового удара российской армии по "Эпицентру", по ДНК его восьмилетнего сына.
В Харькове по ДНК ребенка идентифицировали мужчину
Как рассказали в пресс-службе, ребенок с мамой пришли в штаб следственного управления, развернутый у уничтоженного супермаркета, 26 мая. Мальчик не дождался, когда отец вернется с работы. Услышали о трагедии и на следующий день пришли в полицию.
По данным полиции, 38-летний Александр работал в супермаркете и погиб 25 мая, когда россияне убили его, выпустив на супермаркет в разгар рабочего дня две авиабомбы.
По состоянию на 6 часов утра из 17 погибших полиция идентифицировала 16 тел. Поисковые работы продолжаются, сообщили в пресс-службе.
Удар по "Эпицентру" в Харькове: что известно
По информации прокуратуры Харьковской области, установлены ранения 44-х и гибель 14 человек.
Идентифицировано 11 жертв, среди которых 12-летняя девочка и ее мама.
Также обнаружены четыре фрагмента тел человека. В настоящее время без вести пропавшими считаются семь человек.
Проанализированы видео с камер наблюдения и установлено, что в эпицентре взрывов находилось не менее 20 человек.
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