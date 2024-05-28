В Харькове по ДНК ребенка идентифицировали погибшего во время обстрела "Эпицентра" отца
Категория
Украина
Дата публикации

В Харькове по ДНК ребенка идентифицировали погибшего во время обстрела "Эпицентра" отца

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
обстрел
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Полиция идентифицировала тело 38-летнего мужчины, погибшего во время бомбового удара российской армии по "Эпицентру", по ДНК его восьмилетнего сына.

В Харькове по ДНК ребенка идентифицировали мужчину

Тело погибшего идентифицировали сегодня ночью по анализу ДНК, отобранного у мальчика, — говорится в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе, ребенок с мамой пришли в штаб следственного управления, развернутый у уничтоженного супермаркета, 26 мая. Мальчик не дождался, когда отец вернется с работы. Услышали о трагедии и на следующий день пришли в полицию.

По данным полиции, 38-летний Александр работал в супермаркете и погиб 25 мая, когда россияне убили его, выпустив на супермаркет в разгар рабочего дня две авиабомбы.

По состоянию на 6 часов утра из 17 погибших полиция идентифицировала 16 тел. Поисковые работы продолжаются, сообщили в пресс-службе.

Удар по "Эпицентру" в Харькове: что известно

По информации прокуратуры Харьковской области, установлены ранения 44-х и гибель 14 человек.

Идентифицировано 11 жертв, среди которых 12-летняя девочка и ее мама.

Также обнаружены четыре фрагмента тел человека. В настоящее время без вести пропавшими считаются семь человек.

Проанализированы видео с камер наблюдения и установлено, что в эпицентре взрывов находилось не менее 20 человек.

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