У Харкові за ДНК дитини ідентифікували загиблого під час обстрілу "Епіцентру" батька
Категорія
Україна
Дата публікації

У Харкові за ДНК дитини ідентифікували загиблого під час обстрілу "Епіцентру" батька

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
обстріл

Поліція ідентифікувала тіло 38-річного чоловіка, який загинув під час бомбового удару російської армії по "Епіцентру", за ДНК його восьмирічного сина.

У Харкові за ДНК дитини ідентифікували чоловіка

Тіло загиблого ідентифікували сьогодні вночі по аналізу ДНК, який відібрали у хлопчика, — йдеться в повідомленні.

Як розповіли в прес-службі, дитина з мамою прийшли до штабу слідчого управління, який розгорнутий біля знищеного супермаркету, 26 травня. Хлопчик не дочекався, коли батько повернеться з роботи. Почули про трагедію і наступного дня прийшли до поліції.

За даними поліції 38-річний Олександр працював у супермаркеті та загинув 25 травня, коли росіяни вбили його, випустивши на супермаркет у розпал робочого дня дві авіабомби.

Станом на 06:00 ранку з 17 загиблих поліція ідентифікувала 16 тіл. Пошукові роботи тривають повідомили в пресслужбі.

Удар по "Епіцентру" в Харкові: що відомо

За інформацією прокуратури Харківської області, наразі встановлено поранення 44-х та загибель 14 людей.

Ідентифіковано 11 жертв, серед яких 12-річна дівчинка та її мама.

Також знайдено чотири фрагменти тіл людини. Наразі безвісти зниклими вважаються сім людей.

Проаналізовано відео з камер спостереження та встановлено, що в епіцентрі вибухів перебувало щонайменше 20 осіб.

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