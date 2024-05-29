Кількість жертв російської атаки на гіпермаркет «Епіцентр» у Харкові збільшилася до 19 осіб — у лікарні помер чоловік.

У лікарні помер чоловік, який отримав 50% опіків тіла внаслідок атаки РФ на “Епіцентр” у Харкові

Правоохоронці ідентифікували тіла 16 загиблих. Серед них — 12 працівників гіпермаркету та четверо відвідувачів.

У лікарні помер 40-річний чоловік, поранений 25 травня ударом росіян по "Епіцентру" в Харкові.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

На жаль, в лікарні помер 40-річний чоловік, який був поранений внаслідок ворожого удару по Епіцентру. Чоловік перебував в опіковій реанімації, отримав опіки полум’ям сягали 50%. Співчуття родині та близьким. Олег Синєгубов Голова Харківської ОВА

Станом на 28 травня в лікарнях залишалися 20 поранених через обстріли будівельного гіпермаркету та центру Харкова 25 травня.

Рятувальниками розчищено 10800 кв.м. площі зруйнованого ворожим ударом будівельного гіпермаркету. Це майже 80% від загальної площі будівлі.

Що відомо про авіаудар РФ по харківському "Епіцентру"

25 травня, російські окупаційні війська здійснили не менше 4-х обстрілів Харкова. Зокрема, вдень росіяни вдарили по гіпермаркету мережі "Епіцентр" авіабомбами УМПБ Д-30.

Відразу місцева влада інформувала про загиблих та поранених, а також понад десяток людей, з яким відсутній зв’язок і які перебували у будівельному гіпермаркеті.

Неподалік від обстріляного армією РФ гіпермаркета "Епіцентр" у Харкові виявили одну керовану авіабомбу, яка не вибухнула.

Також увечері 25 травня росіяни завдали ще одного удару по центральній частині міста. Повідомлялось про 18 постраждалих внаслідок атаки, серед них — одна дитина.