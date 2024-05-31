У Харкові зросла кількість загиблих внаслідок атаки РФ

Кількість жертв у Харкові через нічний обстріл зросла. Під завалами зруйнованого будинку можуть бути ще люди.

У Харкові пʼятеро осіб загинули через нічну атаку РФ

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що рятувальникам далося деблокувати тіло ще одного загиблого. Таким чином, внаслідок російської атаки вже пʼять жертв.

Росія атакувала Харків 31 травня

Російські війська в ніч на 31 травня завдали ракетного удару по Новобаварському району Харкова, поціливши в пʼятиповерхівку з цивільними людьми.

Попередньо, ворог бив ракетами С-300. Було два прильоти в щільну житлову забудову.

Станом на 8:00 31 травня загинуло четверо людей, постраждалих — 25. Один із загиблих — охоронець приватного підприємства, котрий на момент атаки перебував на вулиці.

Серед поранених діти, медик швидкої допомоги та поліцейська. Під завалами пʼятиповерхівки ще можуть знаходитися до пʼяти людей.

Держслужба з надзвичайних ситуацій повідомила, що від вибухів постраждали житлові будинки, надвірні забудови, транспорт, приватні підприємства та обʼєкти торгівлі за різними адресами. Було пʼять пожеж.

Щодо пʼятиповерхівки, то там повністю зруйновані конструкції з 3-го по 5-й поверхи одного з підʼїздів. З напівзруйнованого будинку ДСНСники врятували шістьох людей, зокрема одну дитину.