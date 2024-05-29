У Харкові завершили пошукові роботи після удару РФ по "Епіцентру"

У харківському "Епіцентрі" завершили пошукові роботи після авіаудару РФ 25 травня. Загинули 19 людей, серед них 17-річний хлопець і 12-річна дівчинка, ще 54 людини постраждали.

У харківському «Епіцентрі» завершили пошукові роботи

Як повідомив голова Міністерства внутрішніх справ України Ігор Клименко, поліція ідентифікувала всі 19 тіл загиблих.

Це було непросто — за допомогою спецтехніки тіла цілодобово шукали серед попелу, а потім оперативно ідентифіковували за допомогою ДНК-лабораторії, — зазначив Клименко. Поширити

Криміналісти провели понад 100 досліджень. До поліції звернулись 16 родичів зниклих безвісти, які надали біологічні зразки для експертиз. Також до роботи залучили кінологів — службовий пес виявив одне тіло та один фрагмент.

Що відомо про авіаудар РФ по харківському "Епіцентру"

25 травня, російські окупаційні війська здійснили не менше 4-х обстрілів Харкова. Зокрема, вдень росіяни вдарили по гіпермаркету мережі "Епіцентр" авіабомбами УМПБ Д-30.

Відразу місцева влада інформувала про загиблих та поранених, а також понад десяток людей, з яким відсутній зв’язок і які перебували у будівельному гіпермаркеті.

Неподалік від обстріляного армією РФ гіпермаркета "Епіцентр" у Харкові виявили одну керовану авіабомбу, яка не вибухнула.