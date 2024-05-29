У Харкові завершили пошукові роботи після удару РФ по "Епіцентру"

У харківському "Епіцентрі" завершили пошукові роботи після авіаудару РФ 25 травня. Загинули 19 людей, серед них 17-річний хлопець і 12-річна дівчинка, ще 54 людини постраждали.
У харківському «Епіцентрі» завершили пошукові роботи
Як повідомив голова Міністерства внутрішніх справ України Ігор Клименко, поліція ідентифікувала всі 19 тіл загиблих.
Криміналісти провели понад 100 досліджень. До поліції звернулись 16 родичів зниклих безвісти, які надали біологічні зразки для експертиз. Також до роботи залучили кінологів — службовий пес виявив одне тіло та один фрагмент.
Що відомо про авіаудар РФ по харківському "Епіцентру"
25 травня, російські окупаційні війська здійснили не менше 4-х обстрілів Харкова. Зокрема, вдень росіяни вдарили по гіпермаркету мережі "Епіцентр" авіабомбами УМПБ Д-30.
Відразу місцева влада інформувала про загиблих та поранених, а також понад десяток людей, з яким відсутній зв’язок і які перебували у будівельному гіпермаркеті.
Неподалік від обстріляного армією РФ гіпермаркета "Епіцентр" у Харкові виявили одну керовану авіабомбу, яка не вибухнула.
Також увечері 25 травня росіяни завдали ще одного удару по центральній частині міста. Повідомлялось про 18 постраждалих внаслідок атаки, серед них — одна дитина.
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