В Харькове завершили поисковые работы после удара РФ по "Эпицентру"

В харьковском "Эпицентре" завершили поисковые работы после авиаудара РФ 25 мая. Погибли 19 человек, в том числе 17-летний парень и 12-летняя девочка, еще 54 человека пострадали.

В харьковском «Эпицентре» завершили поисковые работы

Как сообщил глава Министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко, полиция идентифицировала все 19 тел погибших.

Это было непросто — с помощью спецтехники тела круглосуточно искали среди пепла, а затем оперативно идентифицировали с помощью ДНК-лаборатории, — отметил Клименко. Поделиться

Криминалисты провели более 100 исследований. В полицию обратились 16 родственников пропавших без вести, предоставивших биологические образцы для экспертиз. Также к работе привлекли кинологов — служебный пес обнаружил одно тело и один фрагмент.

Что известно об авиаударе РФ по харьковскому "Эпицентру"

25 мая, российские оккупационные войска совершили не менее 4-х обстрелов Харькова. В частности, днем россияне ударили по гипермаркету сети "Эпицентр" авиабомбами УМПБ Д-30.

Сразу местные власти информировали о погибших и раненых, а также более десятка людей, с которым отсутствовала связь и находились в строительном гипермаркете.

Недалеко от обстрелянного армией РФ гипермаркета "Эпицентр" в Харькове обнаружили одну неразорвавшуюся управляемую авиабомбу.