В Харькове завершили поисковые работы после удара РФ по "Эпицентру"

В харьковском "Эпицентре" завершили поисковые работы после авиаудара РФ 25 мая. Погибли 19 человек, в том числе 17-летний парень и 12-летняя девочка, еще 54 человека пострадали.
В харьковском «Эпицентре» завершили поисковые работы
Как сообщил глава Министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко, полиция идентифицировала все 19 тел погибших.
Криминалисты провели более 100 исследований. В полицию обратились 16 родственников пропавших без вести, предоставивших биологические образцы для экспертиз. Также к работе привлекли кинологов — служебный пес обнаружил одно тело и один фрагмент.
Что известно об авиаударе РФ по харьковскому "Эпицентру"
25 мая, российские оккупационные войска совершили не менее 4-х обстрелов Харькова. В частности, днем россияне ударили по гипермаркету сети "Эпицентр" авиабомбами УМПБ Д-30.
Сразу местные власти информировали о погибших и раненых, а также более десятка людей, с которым отсутствовала связь и находились в строительном гипермаркете.
Недалеко от обстрелянного армией РФ гипермаркета "Эпицентр" в Харькове обнаружили одну неразорвавшуюся управляемую авиабомбу.
Также вечером 25 мая россияне нанесли еще один удар по центральной части города. Сообщалось о 18 пострадавших в результате атаки, среди них один ребенок.
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