Ракетний удар Росії по Харкову. Зросла кількість загиблих

Кількість загиблих унаслідок російського ракетного удару по житловому будинку в Харкові зросла до 6.

У Харкові зросла кількість жертв внаслідок обстрілу РФ

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, уже шість людей загинули внаслідок російського обстрілу Харкова 31 травня.

На місці влучань триває розбір завалів, під ними можуть бути ще люди.

Внаслідок атаки були госпіталізовані вісім людей, серед них двоє у важкому стані. Також до лікарні направлені дівчинка 12 років та хлопчик 11 років — обидва у середньому стані.

Росія атакувала Харків 31 травня

Російські війська в ніч на 31 травня завдали ракетного удару по Новобаварському району Харкова, поціливши в пʼятиповерхівку з цивільними людьми.

Попередньо, ворог бив ракетами С-300. Було два прильоти в щільну житлову забудову.

Держслужба з надзвичайних ситуацій повідомила, що від вибухів постраждали житлові будинки, надвірні забудови, транспорт, приватні підприємства та обʼєкти торгівлі за різними адресами. Було пʼять пожеж.

Щодо пʼятиповерхівки, то там повністю зруйновані конструкції з 3-го по 5-й поверхи одного з підʼїздів. З напівзруйнованого будинку ДСНСники врятували шістьох людей, зокрема одну дитину.

Крім того, росіяни атакували Київ крилатою ракетою "Іскандер-К". Сили ППО знищили її, але уламки впали у Голосіївському районі. Там були пошкоджені СТО, автомобілі, а також електромережі.

У ДТЕК повідомляли, що уламки ворожої ракети знищили трансформаторну підстанцію.