ЗСУ повертають втрачені позиції на Харківщині — експерти
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ повертають втрачені позиції на Харківщині — експерти

зсу
Джерело:  ISW

Російські війська продовжують наступальні дії на Харківщині. Сили оборони України відбивають атаки та повертають позиції, але успіх є і у ворога.

Головні тези:

  • ЗСУ відбивають атаки та повертають позиції на Харківщині, зокрема у Вовчанську.
  • Українські військові змушують підрозділи окупаційної армії відходити для відновлення на російську територію.
  • Рішення США використовувати американську зброю проти РФ допомагає українським військам контролювати ситуацію на фронті.
  • Заступник командира батальйону підкреслює важливість боротьби з російськими об'єктами військового забезпечення на території РФ.
  • Українські ЗСУ готові до боротьби за кожен квадратний метр своєї землі та відстоювання національних інтересів.

Що відомо про успіх ЗСУ у Вовчанську

Сили оборони України повернули позиції у Вовчанську на північний схід від Харкова. Геолоковані кадри, опубліковані 2 червня, показують, що українські сили повернули позиції вздовж вулиці Духовної у центрі Вовчанська.

Додаткові кадри з геолокацією, опубліковані 3 червня, показують, як російські та українські сили ведуть рукопашний бій уздовж вулиці Духовної, що дає змогу припустити, що Сили оборони України контратакують, щоб повернути контроль над позиціями.

Водночас ворог зробив підтверджений наступ на північ від Харкова у напрямку до Липців. На геолокованих кадрах, опублікованих 31 травня, видно, що російські війська просунулися до будівель уздовж вулиці Студентської на північному заході Глибокого (на північ від Липців). Увечері 2 червня та вдень 3 червня український Генштаб повідомив про бої під Липцями.

Ключова мета РФ залишається незмінною — відтіснити українські війська від міжнародного кордону з Білгородською областю та наблизитися до Харкова в межах досяжності ствольної артилерії.

ЗСУ повертають втрачені позиції на Харківщині

ЗСУ наближають наступ армії РФ на Харківщині до повного провалу

За словами заступника командира батальoну ударних БпЛА "Ахіллес" 92-ї ОШБ Олеся Маляревича, українські військові відбивають спроби російських окупантів просунутись у Вовчанську та у бік Липців на Харківщині. 

Ми працюємо ближче до Липців, у Вовчанську там лише деякі наші підрозділи були залучені. Намагаються просунутися, взяти ці рубежі, але їм це не вдається, завдання по оборонній лінії виконується, при першій можливості завжди завдаються тактичні контрнаступальні дії для того, щоб повернути або захопити позиції, — зазначив Олесь Маляревич.

За його словами, на цих напрямках ворог зосередив велику кількість живої сили і військової техніки.

Однак військовий зазначив, що успішні дії українських військових змушують підрозділи окупаційної армії відходити на російську територію для відновлення.

На думку заступника комбата 92-ї ОШБр, рішення США бити американською зброєю по території Росії є дуже важливим, адже тепер можна працювати HIMARS по цілях в РФ. 

Треба продавити їхнє забезпечення, їхні пускові установки С-300, С-400, всі ланцюжки забезпечення, бо вони рухаються до кордону спокійно, перетинають кордон, декілька кілометрів і вже на лінії зіткнення. Ми не могли оперативно працювати, зараз можемо. На Донбасі ми розуміли, що там перша, друга, третя лінія тилового забезпечення, по них працювали ці види озброєння, які можуть діставати, а тут такого не було — тільки перша лінія, зараз по другій, третій буде у них прилітати, — зазначив Маляревич.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Війська РФ обстріляли Харківщину. Є поранені
Олег Синєгубов / Харківська ОВА
обстріл
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Як дозвіл бити по РФ та ППО допоможуть захистити Харків — відповідь аналітиків
ппо
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Харків не може забезпечити себе власною електроенергією — Терехов
Харків

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?