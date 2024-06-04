Російські війська продовжують наступальні дії на Харківщині. Сили оборони України відбивають атаки та повертають позиції, але успіх є і у ворога.

Що відомо про успіх ЗСУ у Вовчанську

Сили оборони України повернули позиції у Вовчанську на північний схід від Харкова. Геолоковані кадри, опубліковані 2 червня, показують, що українські сили повернули позиції вздовж вулиці Духовної у центрі Вовчанська.

Додаткові кадри з геолокацією, опубліковані 3 червня, показують, як російські та українські сили ведуть рукопашний бій уздовж вулиці Духовної, що дає змогу припустити, що Сили оборони України контратакують, щоб повернути контроль над позиціями.

Водночас ворог зробив підтверджений наступ на північ від Харкова у напрямку до Липців. На геолокованих кадрах, опублікованих 31 травня, видно, що російські війська просунулися до будівель уздовж вулиці Студентської на північному заході Глибокого (на північ від Липців). Увечері 2 червня та вдень 3 червня український Генштаб повідомив про бої під Липцями.

Ключова мета РФ залишається незмінною — відтіснити українські війська від міжнародного кордону з Білгородською областю та наблизитися до Харкова в межах досяжності ствольної артилерії.

ЗСУ повертають втрачені позиції на Харківщині

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За словами заступника командира батальoну ударних БпЛА "Ахіллес" 92-ї ОШБ Олеся Маляревича, українські військові відбивають спроби російських окупантів просунутись у Вовчанську та у бік Липців на Харківщині.

Ми працюємо ближче до Липців, у Вовчанську там лише деякі наші підрозділи були залучені. Намагаються просунутися, взяти ці рубежі, але їм це не вдається, завдання по оборонній лінії виконується, при першій можливості завжди завдаються тактичні контрнаступальні дії для того, щоб повернути або захопити позиції, — зазначив Олесь Маляревич. Поширити

За його словами, на цих напрямках ворог зосередив велику кількість живої сили і військової техніки.

Однак військовий зазначив, що успішні дії українських військових змушують підрозділи окупаційної армії відходити на російську територію для відновлення.

На думку заступника комбата 92-ї ОШБр, рішення США бити американською зброєю по території Росії є дуже важливим, адже тепер можна працювати HIMARS по цілях в РФ.