Тепер Харкову доводиться брати електрику з інших міст, тому що вся його енергогенерація зруйнована російськими обстрілами.

Харків не має жодної енергогенерації — Терехов

Харків більше не може забезпечити себе власною електроенергією через значні пошкодження енергетичної інфраструктури, тому місто змушене отримувати електрику з інших населених пунктів.

Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов в інтерв'ю естонській телерадіомовній компанії ERR.

Сьогодні в нас немає жодної власної генерації в місті й ми змушені брати електрику з інших міст. Це дуже важка ситуація, і вона балансує на межі, ми це прекрасно розуміємо. Неможливо входити в зиму з такою системою енергозабезпечення, тому що від енергозабезпечення залежить уся інша комунальна сфера, починаючи від водопостачання і закінчуючи газо- і теплопостачанням. Ігор Терехов Мер Харкова

За його словами, інвестувати в енергетичну галузь потрібно вже зараз. Наразі є деякі домовленості з урядом щодо субвенції міському бюджету на підготовку до опалювального сезону. Терехов запевнив, що ці кошти будуть витрачені лише на когенераційні установки і на генератори, які виробляють електроенергію.

Тож ми будемо використовувати й кошти міського бюджету, і майбутньої субвенції, і окрім цього, на сьогодні я маю домовленості в Берліні якраз підписати угоду про термінове надання нам 25 млн євро на ці цілі.

Терехов додав, що Європейський банк реконструкції та розвитку вже направив Харкову проєкт такої угоди, тому він розраховує на ці кошти, аби придбати таке обладнання.

Але хочу вам сказати, що це дуже складний процес, тому що таке обладнання виготовляється кілька місяців. Тому ми вже провели переговори з усіма виробниками, які виробляють таку продукцію, а це тільки іноземні підприємства, і забронювали певну частину під наші гарантії, під наше слово. Тому що ми не зможемо відкласти цей процес. Для нас дуже важливо, щоб усе це було зроблено. Поширити

Журналіст ERR припустив, якщо не вдасться відновити електропостачання у належному обсязі, то частині харків'ян доведеться на зиму покинути місто. Проте Терехов відповів, що влада працює над тим, аби всі жителі Харкова були забезпечені теплом.

Ми докладаємо для цього максимум зусиль. Те, що ми сьогодні робимо, жодне місто в жодній країні світу не робило. Нам заново потрібно переробити всю систему енергопостачання, водопостачання та теплопостачання. І на все це в нас є лише кілька місяців. Наша ідея — будувати маленькі підстанції. Їх неможливо всі зруйнувати. Вони виробляють потужність приблизно 1-3 мегавати, не більше.

Удари РФ по Харкову: що відомо

25 травня російські окупанти щонайменше 4 рази обстріляли Харків. Зокрема вдень вони вдарили по гіпермаркету мережі "Епіцентр", застосовуючи авіабомби. Внаслідок цього загинуло 19 людей.

Це було непросто. Загиблих за допомогою спецтехніки цілодобово шукали серед попелу, оперативно ідентифіковували за допомогою ДНК-лабораторії. Криміналісти провели понад 100 досліджень. До поліції звернулись 16 родичів зниклих безвісти, які надали біологічні зразки для експертиз, — розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Поширити

Також повідомлялось, що армія РФ 23 травня завдала удару по друкарні у Харкові, внаслідок чого було знищено 50 тис книг. Також повідомлялось, що через атаку загинуло семеро людей, ще 21 особа отримала поранення. Водночас начальник слідчого управління Харківської області Сергій Болвінов повідомив, що особи загиблих встановлювали за допомогою ДНК.