Харьков не может обеспечить себя собственной электроэнергией — Терехов

Теперь Харькову приходится брать электричество из других городов, потому что вся его энергогенерация разрушена российскими обстрелами.

У Харькова нет энергогенерации — Терехов

Харьков больше не может обеспечить себя собственной электроэнергией из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры, поэтому город вынужден получать электричество из других населенных пунктов.

Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов в интервью эстонской телерадиовещательной компании ERR.

Сегодня у нас нет ни одного собственного поколения в городе и мы вынуждены брать электричество из других городов. Это очень трудная ситуация, и она балансирует на грани, мы это прекрасно понимаем. Невозможно входить в зиму с такой системой энергообеспечения, потому что от энергообеспечения зависит вся другая коммунальная сфера, начиная от водоснабжения и заканчивая газо- и теплоснабжением. Игорь Терехов Мэр Харькова

По его словам, инвестировать в энергетическую отрасль нужно уже сейчас. Есть некоторые договоренности с правительством о субвенции городскому бюджету на подготовку к отопительному сезону. Терехов заверил, что эти средства будут израсходованы только на когенерационные установки и на генераторы, производящие электроэнергию.

Поэтому мы будем использовать и средства городского бюджета, и будущей субвенции, и кроме этого, на сегодняшний день у меня договоренности в Берлине как раз подписать соглашение о срочном предоставлении нам 25 млн евро на эти цели.

Терехов добавил, что Европейский банк реконструкции и развития уже направил Харькову проект такого соглашения, поэтому рассчитывает на эти средства, чтобы приобрести такое оборудование.

Но хочу вам сказать, что это очень сложный процесс, потому что такое оборудование производится несколько месяцев. Поэтому мы уже провели переговоры со всеми производителями, производящими такую продукцию, а это только иностранные предприятия, и забронировали определенную часть под наши гарантии, под наше слово. Потому что мы не сможем отложить этот процесс. Для нас очень важно, чтобы все это было сделано. Поделиться

Журналист ERR предположил, что если не удастся возобновить электроснабжение в должном объеме, то части харьковчан придется на зиму покинуть город. Однако Терехов ответил, что власти работают над тем, чтобы все жители Харькова были обеспечены теплом.

Мы прилагаем для этого максимум усилий. То, что мы сегодня делаем, ни один город ни в одной стране мира не делал. Нам нужно переработать всю систему энергоснабжения, водоснабжения и теплоснабжения. И на все это у нас есть всего несколько месяцев. Наша идея — строить маленькие подстанции. Их невозможно все разрушить. Они производят мощность примерно 1-3 мегаватта, не более.

Удары РФ по Харькову: что известно

25 мая российские оккупанты по меньшей мере 4 раза обстреляли Харьков. В частности, днем они ударили по гипермаркету сети "Эпицентр", применяя авиабомбы. В результате погибли 19 человек.

Это было непросто. Погибших с помощью спецтехники круглосуточно искали в пепле, оперативно идентифицировали с помощью ДНК-лаборатории. Криминалисты провели более 100 исследований. В полицию обратились 16 родственников пропавших без вести, которые предоставили биологические образцы для экспертиз, — рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко. Поделиться

Также сообщалось, что армия РФ 23 мая нанесла удар по типографии в Харькове, в результате чего было уничтожено 50 тыс. книг. Также сообщалось, что из-за атаки погибли семь человек, еще 21 человек получил ранения. В то же время начальник следственного управления Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что личности погибших устанавливали с помощью ДНК.