Харьков не может обеспечить себя собственной электроэнергией — Терехов

Теперь Харькову приходится брать электричество из других городов, потому что вся его энергогенерация разрушена российскими обстрелами.
Главные тезисы
- Харьков столкнулся с энергетическим кризисом из-за разрушений российских обстрелов, что привело к отсутствию собственной генерации электроэнергии.
- Мэр города Игорь Терехов планирует инвестировать в развитие энергетики и обеспечить город теплом в холодное время года.
- Власти работают над решением проблемы энергообеспечения Харькова, рассматривая возможность строительства маленьких подстанций.
- Российские обстрелы привели к серьезным разрушениям и жертвам среди жителей Харькова, усложняя ситуацию с энергетикой в городе.
- Власти и местные органы предпринимают меры для обеспечения всех горожан теплом и электроэнергией в условиях энергетического кризиса.
У Харькова нет энергогенерации — Терехов
Харьков больше не может обеспечить себя собственной электроэнергией из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры, поэтому город вынужден получать электричество из других населенных пунктов.
Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов в интервью эстонской телерадиовещательной компании ERR.
По его словам, инвестировать в энергетическую отрасль нужно уже сейчас. Есть некоторые договоренности с правительством о субвенции городскому бюджету на подготовку к отопительному сезону. Терехов заверил, что эти средства будут израсходованы только на когенерационные установки и на генераторы, производящие электроэнергию.
Поэтому мы будем использовать и средства городского бюджета, и будущей субвенции, и кроме этого, на сегодняшний день у меня договоренности в Берлине как раз подписать соглашение о срочном предоставлении нам 25 млн евро на эти цели.
Терехов добавил, что Европейский банк реконструкции и развития уже направил Харькову проект такого соглашения, поэтому рассчитывает на эти средства, чтобы приобрести такое оборудование.
Журналист ERR предположил, что если не удастся возобновить электроснабжение в должном объеме, то части харьковчан придется на зиму покинуть город. Однако Терехов ответил, что власти работают над тем, чтобы все жители Харькова были обеспечены теплом.
Мы прилагаем для этого максимум усилий. То, что мы сегодня делаем, ни один город ни в одной стране мира не делал. Нам нужно переработать всю систему энергоснабжения, водоснабжения и теплоснабжения. И на все это у нас есть всего несколько месяцев. Наша идея — строить маленькие подстанции. Их невозможно все разрушить. Они производят мощность примерно 1-3 мегаватта, не более.
Удары РФ по Харькову: что известно
25 мая российские оккупанты по меньшей мере 4 раза обстреляли Харьков. В частности, днем они ударили по гипермаркету сети "Эпицентр", применяя авиабомбы. В результате погибли 19 человек.
Также сообщалось, что армия РФ 23 мая нанесла удар по типографии в Харькове, в результате чего было уничтожено 50 тыс. книг. Также сообщалось, что из-за атаки погибли семь человек, еще 21 человек получил ранения. В то же время начальник следственного управления Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что личности погибших устанавливали с помощью ДНК.
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