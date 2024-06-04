З 5 по 13 червня в межах Києва та області проведуть військові навчання - до них будуть залучені захисники столиці, а також важка техніка.
Головні тези:
- У Києві та області заплановані військові навчання, під час яких будуть проведені практичні дії з використанням всіх типів військової техніки.
- Метою навчань є відпрацювання бойових та спеціальних завдань оборонної операції.
- Заборонено знімати та поширювати відео- та фотоматеріали пересування військових та техніки - застерігає командувач Сухопутних військ ЗСУ.
Що відомо про військові навчання на Київщині
Важливі деталі розкрив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк.
За його словами, під час навчань відбудуться практичні дії із залученням особового складу, військової техніки та озброєння усіх наземних, річкових, протиповітряних та протидиверсійних підрозділів.
Окрім того, Олександр Павлюк попросив місцевих мешканців зберігати спокій, а також вкотре нагадав, що знімати та оприлюднювати відео- і фотоматеріали пересування військових і техніки — заборонено.
Ситуація на фронті станом на вечір 4 червня
Генштаб ЗСУ загальна кількість бойових зіткнень зросла до 64.
Росія не полишає атак на Харківську область. Так, по Вовчанську російські загарбники завдали три авіаційні удари із застосуванням семи КАБів, а Ветеринарне атакували вертольотами МІ-8.
Окрім того, наголошується, що на Покровському напрямку українським воїнам вдалося відбити вже 16 штурмових дій окупантів. Ще 17 боїв тривають.
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