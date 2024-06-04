У Києві та області відбудуться військові навчання — що важливо знати
Категорія
Україна
Дата публікації

У Києві та області відбудуться військові навчання — що важливо знати

ЗСУ

З 5 по 13 червня в межах Києва та області проведуть військові навчання - до них будуть залучені захисники столиці, а також важка техніка.

Головні тези:

  • У Києві та області заплановані військові навчання, під час яких будуть проведені практичні дії з використанням всіх типів військової техніки.
  • Метою навчань є відпрацювання бойових та спеціальних завдань оборонної операції.
  • Заборонено знімати та поширювати відео- та фотоматеріали пересування військових та техніки - застерігає командувач Сухопутних військ ЗСУ.

Що відомо про військові навчання на Київщині

Важливі деталі розкрив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

За його словами, під час навчань відбудуться практичні дії із залученням особового складу, військової техніки та озброєння усіх наземних, річкових, протиповітряних та протидиверсійних підрозділів.

Метою навчань є відпрацювання бойових та спеціальних завдань оборонної операції в умовах активного застосування противником всього спектру наступального озброєння та дій ворожих диверсійно-розвідувальних груп.

Олександр Павлюк

Олександр Павлюк

командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант

Окрім того, Олександр Павлюк попросив місцевих мешканців зберігати спокій, а також вкотре нагадав, що знімати та оприлюднювати відео- і фотоматеріали пересування військових і техніки — заборонено.

Фото: скриншот

Ситуація на фронті станом на вечір 4 червня

Генштаб ЗСУ загальна кількість бойових зіткнень зросла до 64.

Росія не полишає атак на Харківську область. Так, по Вовчанську російські загарбники завдали три авіаційні удари із застосуванням семи КАБів, а Ветеринарне атакували вертольотами МІ-8.

Окрім того, наголошується, що на Покровському напрямку українським воїнам вдалося відбити вже 16 штурмових дій окупантів. Ще 17 боїв тривають.

На Куп’янському напрямку російські окупанти дещо активізувалися та застосовують авіацію. Вісім штурмових дій ворога наші захисники відбили. Ще триває три боєзіткнення поблизу Стельмахівки та Берестового. Сили оборони дають гідну відсіч противнику, — повідомляє Генштаб.

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