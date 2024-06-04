З 5 по 13 червня в межах Києва та області проведуть військові навчання - до них будуть залучені захисники столиці, а також важка техніка.

Що відомо про військові навчання на Київщині

Важливі деталі розкрив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

За його словами, під час навчань відбудуться практичні дії із залученням особового складу, військової техніки та озброєння усіх наземних, річкових, протиповітряних та протидиверсійних підрозділів.

Метою навчань є відпрацювання бойових та спеціальних завдань оборонної операції в умовах активного застосування противником всього спектру наступального озброєння та дій ворожих диверсійно-розвідувальних груп. Олександр Павлюк командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант

Окрім того, Олександр Павлюк попросив місцевих мешканців зберігати спокій, а також вкотре нагадав, що знімати та оприлюднювати відео- і фотоматеріали пересування військових і техніки — заборонено.

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Ситуація на фронті станом на вечір 4 червня

Генштаб ЗСУ загальна кількість бойових зіткнень зросла до 64.

Росія не полишає атак на Харківську область. Так, по Вовчанську російські загарбники завдали три авіаційні удари із застосуванням семи КАБів, а Ветеринарне атакували вертольотами МІ-8.

Окрім того, наголошується, що на Покровському напрямку українським воїнам вдалося відбити вже 16 штурмових дій окупантів. Ще 17 боїв тривають.