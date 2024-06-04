4 червня окупанти завдали удару по Дніпропетровщині двома крилатими ракетами "Іскандер-К" та атакували північ країни 4 безпілотниками.

Сили ППО озвучили подробиці атаки РФ на Україну

Як зазначається, обидві ракети збито зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил на Дніпропетровщині.

Крім того, близько до опівночі, противник застосовував чотири безпілотні літальні апарати (тип встановлюється) на північному напрямку. Два − знищено підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони на Чернігівщині, ще два − припинили своє існування самостійно".

Повідомляється, що "Іскандери" окупанти запускали з території тимчасово окупованого Криму.

Що відомо про атаку РФ України 4 червня

4 червня сили протиповітряної оборони збили дві ворожі ракети. Але внаслідок падіння уламків багато постраждалих, серед яких є діти.

Серед постраждалих:

1-місячний хлопчик. Наразі він у задовільному стані й лікуватиметься амбулаторно;

17-річний юнак, якого госпіталізували в стані середньої тяжкості;

68-річний чоловік;

32-річна жінка;

36-річна жінка;

56-річна жінка.

37-річний чоловік, якого було госпіталізовано

Одна з постраждалих була госпіталізована. Наразі її стан оцінюють як середньої тяжкості.