Офіс президента анонсував нові поставки ППО Україні — деталі
Категорія
Україна
Дата публікації

Офіс президента анонсував нові поставки ППО Україні — деталі

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Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Найближчим часом очікуються публічні заяви союзників України щодо нових поставок систем протиповітряної оборони.

Україна може очікувати на нові поставки ППО

Як розповів прессекретар президента України Сергій Никифоров, у Сінгапурі відбулась зустріч з головою Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки (США) Ллойдом Остіном. Тоді ж питання ППО було основним.

Звичайно, що я не можу зараз оголошувати про те, що саме обговорювали, терміни й саму суть. Але можу сказати, що це тема ППО для України, для Харкова, для цивільної інфраструктури, для людей і для фронту. І їй присвятили найбільше уваги, — зауважив Никифоров.

Зокрема прессекретар президента Володимира Зеленського додав, що сьогодні Київ активно співпрацює з США, а Вашингтон, своєю чергою — з іншими партнерами, щодо нових поставок ППО.

І очікуємо на вже публічні позитивні рішення вже найближчим часом, — заявив Никифоров.

Що відомо про посилення ППО України

Як відзначав раніше президент України Володимир Зеленський, для повного закриття неба достатньо всього 25 зенітних ракетних комплексів Patriot.

Лише протягом минулого тижня Російська Федерація застосувала проти України близько 1000 ракет, дронів та керованих авіаційних бомб (КАБ).

Тим часом Румунія розмірковує над тим, аби передати Україні систему протиповітряної оборони Patriot.

В МЗС Німеччини також повідомили, що країна готова передати Україні додаткову систему протиповітряної оборони Patriot для захисту неба держави, а також уряд ФРН виділить додаткових 500 млн євро допомоги.

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