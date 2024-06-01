Уночі 1 червня 2024 року армія РФ завдала чергового потужного ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України.

Масована атака Росії на Україну 1 червня — що відомо

Повітряні сили ЗСУ звертають увагу на те, що в=противник вкотре застосував ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні БпЛА типу «Shahed».

Загалом окупанти випустили 53 ракети різних типів та 47 ударних БпЛА.

35 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків — Саратовська обл., повітряний простір над акваторією Каспійського моря — РФ);

4 балістичні ракети «Іскандер-М» (із Криму);

1 крилату ракету «Іскандер-К» (із Криму);

10 крилатих ракет «Калібр» (із північно-східної частини акваторії Чорного моря);

3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 (із повітряного простору ТОТ Запорізької області);

47 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» (район пусків Приморсько-Ахтарськ — РФ).

Як сили ППО України відбивали атаку РФ

З цією метою українські Повітряні сили підняли в небо винищувальну авіацію, а також застосували зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби ЗСУ

Нашим захисниками вдалося успішно знищити 81 повітряну ціль ворога:

30 крилатих ракет Х-101/Х-555;

4 крилаті ракети «Калібр»;

1крилату ракету «Іскандер-К»;

46 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136».

Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук звертає увагу на те, що армія РФ продовжує робити все можливе, щоб знищити паливно-енергетичний сектор нашої країни.