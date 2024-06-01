Сили ППО успішно відбили нову масштабну атаку Росії
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО успішно відбили нову масштабну атаку Росії

Повітряні Сили ЗСУ
сили ППО

 Уночі 1 червня 2024 року армія РФ завдала чергового потужного ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України.

Масована атака Росії на Україну 1 червня — що відомо

Повітряні сили ЗСУ звертають увагу на те, що в=противник вкотре застосував ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні БпЛА типу «Shahed».

Загалом окупанти випустили 53 ракети різних типів та 47 ударних БпЛА.

  • 35 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків — Саратовська обл., повітряний простір над акваторією Каспійського моря — РФ);

  • 4 балістичні ракети «Іскандер-М» (із Криму);

  • 1 крилату ракету «Іскандер-К» (із Криму);

  • 10 крилатих ракет «Калібр» (із північно-східної частини акваторії Чорного моря);

  • 3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 (із повітряного простору ТОТ Запорізької області);

  • 47 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» (район пусків Приморсько-Ахтарськ — РФ).

Як сили ППО України відбивали атаку РФ

З цією метою українські Повітряні сили підняли в небо винищувальну авіацію, а також застосували зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби ЗСУ

Нашим захисниками вдалося успішно знищити 81 повітряну ціль ворога:

  • 30 крилатих ракет Х-101/Х-555;

  • 4 крилаті ракети «Калібр»;

  • 1крилату ракету «Іскандер-К»;

  • 46 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136».

Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук звертає увагу на те, що армія РФ продовжує робити все можливе, щоб знищити паливно-енергетичний сектор нашої країни.

Повітряні Сили та Сили оборони України роблять усе можливе, аби ворог не досяг своїх цілей на кожній ділянці фронту. Дякую усім підрозділам протиповітряної оборони, хто уночі відбивав ракетний удар. Тримаймо стрій і разом — до перемоги!

Микола Олещук

Микола Олещук

Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант

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