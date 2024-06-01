Ночью 1 июня 2024 года армия РФ нанесла очередной мощный ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины.

Массированная атака России на Украину 1 июня — что известно

Воздушные силы ВСУ обращают внимание на то, что противник в очередной раз применил ракеты воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные БпЛА типа «Shahed».

Всего оккупанты выпустили 53 ракеты разных типов и 47 ударных БпЛА.

35 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС (район пусков — Саратовская обл., воздушное пространство над акваторией Каспийского моря — РФ);

4 баллистических ракеты «Искандер-М» (из Крыма);

1 крылатую ракету «Искандер-К» (из Крыма);

10 крылатых ракет «Калибр» (с северо-восточной части акватории Черного моря);

3 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 (из воздушного пространства ТОТ Запорожской области);

47 ударных БПЛА типа «Shahed-131/136» (район пусков Приморско-Ахтарск — РФ).

Как силы ПВО Украины отражали атаку РФ

С этой целью украинские воздушные силы подняли в небо истребительную авиацию, а также применили зенитные ракетные подразделения воздушных сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы ВСУ.

Нашим защитникам удалось успешно уничтожить 81 воздушную цель врага:

30 крылатых ракет Х-101/Х-555;

4 крылатые ракеты «Калибр»;

1крылатую ракету «Искандер-К»;

46 ударных БПЛА типа «Shahed-131/136».

Командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук обращает внимание на то, что армия РФ продолжает делать все возможное, чтобы уничтожить топливно-энергетический сектор нашей страны.