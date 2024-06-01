Силы ПВО успешно отразили новую масштабную атаку России
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО успешно отразили новую масштабную атаку России

Воздушные Силы ВСУ
силы ППО
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Ночью 1 июня 2024 года армия РФ нанесла очередной мощный ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины.

Массированная атака России на Украину 1 июня — что известно

Воздушные силы ВСУ обращают внимание на то, что противник в очередной раз применил ракеты воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные БпЛА типа «Shahed».

Всего оккупанты выпустили 53 ракеты разных типов и 47 ударных БпЛА.

  • 35 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС (район пусков — Саратовская обл., воздушное пространство над акваторией Каспийского моря — РФ);

  • 4 баллистических ракеты «Искандер-М» (из Крыма);

  • 1 крылатую ракету «Искандер-К» (из Крыма);

  • 10 крылатых ракет «Калибр» (с северо-восточной части акватории Черного моря);

  • 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 (из воздушного пространства ТОТ Запорожской области);

  • 47 ударных БПЛА типа «Shahed-131/136» (район пусков Приморско-Ахтарск — РФ).

Как силы ПВО Украины отражали атаку РФ

С этой целью украинские воздушные силы подняли в небо истребительную авиацию, а также применили зенитные ракетные подразделения воздушных сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы ВСУ.

Нашим защитникам удалось успешно уничтожить 81 воздушную цель врага:

  • 30 крылатых ракет Х-101/Х-555;

  • 4 крылатые ракеты «Калибр»;

  • 1крылатую ракету «Искандер-К»;

  • 46 ударных БПЛА типа «Shahed-131/136».

Командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук обращает внимание на то, что армия РФ продолжает делать все возможное, чтобы уничтожить топливно-энергетический сектор нашей страны.

Воздушные Силы и Силы обороны Украины делают все возможное, чтобы враг не достиг своих целей на каждом участке фронта. Спасибо всем подразделениям противовоздушной обороны, кто ночью отражал ракетный удар. Держим строй и вместе — к победе!

Николай Олещук

Николай Олещук

Командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант

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