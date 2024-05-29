В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечается, 29 мая РФ атаковала 14 ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" из Приморско-Ахтарского района РФ.

Силы обороны отражали ночное воздушное нападение на территории 3 областей.

В результате противовоздушного боя сбито 13 «шахедов» в Николаевской, Кировоградской и Ровенской областях – информируют в Воздушных Силах. Поделиться

Для отражения шахедов привлекали:

истребительную авиацию

зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил

мобильные огневые группы Сил обороны Украины

подразделения радиоэлектронной борьбы

Армия РФ сбросила КАБы на многоэтажки Торецка

Вчера враг обстрелял жилой квартал в центральной части Торецка. Для авиаудара армия России использовала три авиабомба.

В результате попадания управляемых авиационных бомб (КАБ-250) по многоэтажкам погибли 2 человека, еще 3 были ранены.

В областной прокуратуре отметили, что телесные повреждения, несовместимые с жизнью, получили местный житель и его жена. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили три женщины в возрасте 24, 53 и 63 лет.

Пострадавшие были госпитализированы с места происшествия для оказания медицинской помощи.

В настоящее время начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Точные последствия очередного вражеского обстрела устанавливаются.