Силы ПВО уничтожили 13 шахедов во время атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО уничтожили 13 шахедов во время атаки РФ на Украину

Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО
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29 мая армия РФ атаковала Украину 14 ударными БПЛА типа "Shahed-131/136". Силам ПВО удалось сбить 13 шахедов.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как отмечается, 29 мая РФ атаковала 14 ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" из Приморско-Ахтарского района РФ.

Силы обороны отражали ночное воздушное нападение на территории 3 областей.

В результате противовоздушного боя сбито 13 «шахедов» в Николаевской, Кировоградской и Ровенской областях – информируют в Воздушных Силах.

Для отражения шахедов привлекали:

  • истребительную авиацию

  • зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил

  • мобильные огневые группы Сил обороны Украины

  • подразделения радиоэлектронной борьбы

Армия РФ сбросила КАБы на многоэтажки Торецка

Вчера враг обстрелял жилой квартал в центральной части Торецка. Для авиаудара армия России использовала три авиабомба.

В результате попадания управляемых авиационных бомб (КАБ-250) по многоэтажкам погибли 2 человека, еще 3 были ранены.

В областной прокуратуре отметили, что телесные повреждения, несовместимые с жизнью, получили местный житель и его жена. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили три женщины в возрасте 24, 53 и 63 лет.

Пострадавшие были госпитализированы с места происшествия для оказания медицинской помощи.

В настоящее время начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Точные последствия очередного вражеского обстрела устанавливаются.

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Категория
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Дата публикации
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Силы ПВО уничтожили 13 "шахедов" во время атаки армии РФ на Украину
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Категория
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Дата публикации
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Силы ПВО уничтожили 29 "шахедов" во время атаки армии РФ на Украину
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