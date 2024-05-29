29 мая армия РФ атаковала Украину 14 ударными БПЛА типа "Shahed-131/136". Силам ПВО удалось сбить 13 шахедов.
В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину
Как отмечается, 29 мая РФ атаковала 14 ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" из Приморско-Ахтарского района РФ.
Силы обороны отражали ночное воздушное нападение на территории 3 областей.
Для отражения шахедов привлекали:
истребительную авиацию
зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил
мобильные огневые группы Сил обороны Украины
подразделения радиоэлектронной борьбы
Армия РФ сбросила КАБы на многоэтажки Торецка
Вчера враг обстрелял жилой квартал в центральной части Торецка. Для авиаудара армия России использовала три авиабомба.
В результате попадания управляемых авиационных бомб (КАБ-250) по многоэтажкам погибли 2 человека, еще 3 были ранены.
В областной прокуратуре отметили, что телесные повреждения, несовместимые с жизнью, получили местный житель и его жена. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили три женщины в возрасте 24, 53 и 63 лет.
Пострадавшие были госпитализированы с места происшествия для оказания медицинской помощи.
В настоящее время начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Точные последствия очередного вражеского обстрела устанавливаются.
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