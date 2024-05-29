У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як зазначається, 29 травня РФ атакувала 14-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із Приморсько-Ахтарського району РФ.

Сили оборони відбивали нічний повітряний напад на території 3 областей.

В результаті протиповітряного бою збито 13 «шахедів» у Миколаївській, Кіровоградській та Рівненській областях — інформують в Повітряних Силах. Поширити

Для відбиття шахедів залучали:

винищувальну авіацію

зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил

мобільні вогневі групи Сил оборони України

підрозділи радіоелектронної боротьби.

Армія РФ скинула КАБи на багатоповерхівки Торецька

Вчора ворог обстріляв житловий квартал в центральній частині Торецька. Для авіаудару армія Росії використала три авіабомби.

Внаслідок влучання керованих авіаційних бомб (КАБ-250) по багатоповерхівках загинули 2 людини, ще 3 були поранені.

В обласній прокуратурі зазначили, що тілесні ушкодження, несумісні з життям, отримали місцевий мешканець та його дружина. Крім того, поранень різного ступеня тяжкості зазнали троє жінок віком 24, 53 і 63 років.

Постраждалі були госпіталізовані з місця події для надання медичної допомоги.

Наразі розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Точні наслідки чергового ворожого обстрілу встановлюються.