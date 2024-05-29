29 травня армія РФ атакувала Україну 14 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136". Силам ППО вдалося збити 13 шахедів.
У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну
Як зазначається, 29 травня РФ атакувала 14-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із Приморсько-Ахтарського району РФ.
Сили оборони відбивали нічний повітряний напад на території 3 областей.
Для відбиття шахедів залучали:
винищувальну авіацію
зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил
мобільні вогневі групи Сил оборони України
підрозділи радіоелектронної боротьби.
Армія РФ скинула КАБи на багатоповерхівки Торецька
Вчора ворог обстріляв житловий квартал в центральній частині Торецька. Для авіаудару армія Росії використала три авіабомби.
Внаслідок влучання керованих авіаційних бомб (КАБ-250) по багатоповерхівках загинули 2 людини, ще 3 були поранені.
В обласній прокуратурі зазначили, що тілесні ушкодження, несумісні з життям, отримали місцевий мешканець та його дружина. Крім того, поранень різного ступеня тяжкості зазнали троє жінок віком 24, 53 і 63 років.
Постраждалі були госпіталізовані з місця події для надання медичної допомоги.
Наразі розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
Точні наслідки чергового ворожого обстрілу встановлюються.
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