Сили ППО знищили 13 шахедів під час атаки РФ на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО знищили 13 шахедів під час атаки РФ на Україну

Повітряні Сили ЗСУ
Сили ППО

29 травня армія РФ атакувала Україну 14 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136". Силам ППО вдалося збити 13 шахедів.

У Повітряних силах розкрили деталі атаки РФ на Україну

Як зазначається, 29 травня РФ атакувала 14-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із Приморсько-Ахтарського району РФ.

Сили оборони відбивали нічний повітряний напад на території 3 областей.

В результаті протиповітряного бою збито 13 «шахедів» у Миколаївській, Кіровоградській та Рівненській областях — інформують в Повітряних Силах.

Для відбиття шахедів залучали:

  • винищувальну авіацію

  • зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил

  • мобільні вогневі групи Сил оборони України

  • підрозділи радіоелектронної боротьби.

Армія РФ скинула КАБи на багатоповерхівки Торецька

Вчора ворог обстріляв житловий квартал в центральній частині Торецька. Для авіаудару армія Росії використала три авіабомби.

Внаслідок влучання керованих авіаційних бомб (КАБ-250) по багатоповерхівках загинули 2 людини, ще 3 були поранені.

В обласній прокуратурі зазначили, що тілесні ушкодження, несумісні з життям, отримали місцевий мешканець та його дружина. Крім того, поранень різного ступеня тяжкості зазнали троє жінок віком 24, 53 і 63 років.

Постраждалі були госпіталізовані з місця події для надання медичної допомоги.

Наразі розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Точні наслідки чергового ворожого обстрілу встановлюються.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили ППО знищили 13 "шахедів" під час атаки армії РФ на Україну
Повітряні Сили ЗСУ
ппо
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили ППО знищили 29 "шахедів" під час атаки армії РФ на Україну
Повітряні Сили ЗСУ
ппо
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили ППО знищили 28 шахедів під час атаки РФ на Україну
Повітряні Сили ЗСУ
ппо

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?