Офис президента анонсировал новые поставки ПВО Украине — детали

В ближайшее время ожидаются публичные заявления союзников Украины по поводу новых поставок систем противовоздушной обороны.
Украина может ожидать новых поставок ПВО
Как рассказал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, в Сингапуре состоялась встреча с главой Министерства обороны Соединенных Штатов Америки (США) Ллойдом Остином. Тогда же вопрос ПВО был основополагающим.
В частности, пресс-секретарь президента Владимира Зеленского добавил, что сегодня Киев активно сотрудничает с США, а Вашингтон, в свою очередь, — с другими партнерами относительно новых поставок ПВО.
Что известно об усилении ПВО Украины
Как отмечал ранее президент Украины Владимир Зеленский, для полного закрытия неба достаточно 25 зенитных ракетных комплексов Patriot.
Только на прошлой неделе Российская Федерация применила против Украины около 1000 ракет, дронов и управляемых авиационных бомб (КАБ).
Между тем, Румыния размышляет над тем, чтобы передать Украине систему противовоздушной обороны Patriot.
В МИД Германии также сообщили, что страна готова передать Украине дополнительную систему противовоздушной обороны Patriot для защиты неба государства, а также правительство ФРГ выделит дополнительные 500 млн евро помощи.
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