Офис президента анонсировал новые поставки ПВО Украине — детали

В ближайшее время ожидаются публичные заявления союзников Украины по поводу новых поставок систем противовоздушной обороны.

Украина может ожидать новых поставок ПВО

Как рассказал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, в Сингапуре состоялась встреча с главой Министерства обороны Соединенных Штатов Америки (США) Ллойдом Остином. Тогда же вопрос ПВО был основополагающим.

Конечно, я не могу сейчас объявлять о том, что именно обсуждали, сроки и суть. Но могу сказать, что это тема ПВО для Украины, Харькова, гражданской инфраструктуры, людей и фронта. И ей посвятили больше всего внимания , — заметил Никифоров. Поделиться

В частности, пресс-секретарь президента Владимира Зеленского добавил, что сегодня Киев активно сотрудничает с США, а Вашингтон, в свою очередь, — с другими партнерами относительно новых поставок ПВО.

И ожидаем уже публичные положительные решения уже в ближайшее время, — заявил Никифоров. Поделиться

Что известно об усилении ПВО Украины

Как отмечал ранее президент Украины Владимир Зеленский, для полного закрытия неба достаточно 25 зенитных ракетных комплексов Patriot.

Только на прошлой неделе Российская Федерация применила против Украины около 1000 ракет, дронов и управляемых авиационных бомб (КАБ).

Между тем, Румыния размышляет над тем, чтобы передать Украине систему противовоздушной обороны Patriot.

В МИД Германии также сообщили, что страна готова передать Украине дополнительную систему противовоздушной обороны Patriot для защиты неба государства, а также правительство ФРГ выделит дополнительные 500 млн евро помощи.