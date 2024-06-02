Силы ПВО уничтожили 24 шахеда во время атаки армии РФ на Украину

Российские захватчики в ночь на 2 мая устроили очередную воздушную атаку по территории Украины, для ударов применив ракеты и дроны-камикадзе. Силами и средствами ПВО ВСУ были сбиты 24 ударных беспилотника противника.
Что известно о результатах работы ПВО
Отмечается, что в целом оккупанты этой ночью запустили по Украине:
крылатую ракету "Искандер-К" — из оккупированного Крыма в направлении Харьковской области,
зенитную управляемую ракету С-300 — из оккупированной части Донецкой области.
и 25 "Шахедов" — из мыса Чауда (оккупированный Крым), районов Ейска и Приморско-Ахтарска в РФ.
Отражение воздушной атаки
Генерал рассказал, что отражали этот воздушный удар истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и мобильные огневые группы Сил обороны Украины, привлекались также средства радиоэлектронной борьбы.
Олещук уточнил, что ударные беспилотники противника уничтожали на территории 8 областей.
оккупанты этой ночи атаковали Украину ракетами и "Шахедами": какие цели сбила ПВО
Ночная воздушная атака 2 июня
Ранее сообщалось, что росармия этой ночью снова запустила по территории Украины ударные беспилотники типа "Шахед". В ряде областей была объявлена воздушная тревога.
Кроме того, сообщалось о взрывах в районе Днепра. В ночь в командовании Воздушных сил информировали также об угрозе вражеских ракетных ударов с применением баллистики.
Напомним также, что во время вчерашней массированной воздушной атаки российские захватчики в общей сложности использовали 100 ракет и дронов для ударов по Украине. Силами и средствами ПВО ВСУ более 80 враждебных целей удалось сбить.
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