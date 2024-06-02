Силы ПВО уничтожили 24 шахеда во время атаки армии РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО уничтожили 24 шахеда во время атаки армии РФ на Украину

Николай Олещук
пво
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Российские захватчики в ночь на 2 мая устроили очередную воздушную атаку по территории Украины, для ударов применив ракеты и дроны-камикадзе. Силами и средствами ПВО ВСУ были сбиты 24 ударных беспилотника противника.

Что известно о результатах работы ПВО

Отмечается, что в целом оккупанты этой ночью запустили по Украине:

  • крылатую ракету "Искандер-К" — из оккупированного Крыма в направлении Харьковской области,

  • зенитную управляемую ракету С-300 — из оккупированной части Донецкой области.

  • и 25 "Шахедов" — из мыса Чауда (оккупированный Крым), районов Ейска и Приморско-Ахтарска в РФ.

Отражение воздушной атаки

Генерал рассказал, что отражали этот воздушный удар истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и мобильные огневые группы Сил обороны Украины, привлекались также средства радиоэлектронной борьбы.

Олещук уточнил, что ударные беспилотники противника уничтожали на территории 8 областей.

На протяжении ночи защитниками неба сбиты 24 "Шахеда" в Николаевской, Одесской, Херсонской, Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой областях, — сообщил командующий ПС.

оккупанты этой ночи атаковали Украину ракетами и "Шахедами": какие цели сбила ПВО

Ночная воздушная атака 2 июня

Ранее сообщалось, что росармия этой ночью снова запустила по территории Украины ударные беспилотники типа "Шахед". В ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Кроме того, сообщалось о взрывах в районе Днепра. В ночь в командовании Воздушных сил информировали также об угрозе вражеских ракетных ударов с применением баллистики.

Напомним также, что во время вчерашней массированной воздушной атаки российские захватчики в общей сложности использовали 100 ракет и дронов для ударов по Украине. Силами и средствами ПВО ВСУ более 80 враждебных целей удалось сбить.

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