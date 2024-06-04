4 июня оккупанты нанесли удар по Днепропетровщине двумя крылатыми ракетами "Искандер-К" и атаковали север страны 4 беспилотниками.

Силы ПВО озвучили подробности атаки РФ на Украину

Как отмечается, обе ракеты сбиты зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил на Днепропетровщине.

Кроме того, близко к полуночи, противник применял четыре беспилотных летательных аппарата (тип устанавливается) на северном направлении. Два — уничтожены подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны на Черниговщине, еще два — прекратили свое существование самостоятельно".

Сообщается, что "Искандеры" оккупанты запускали с территории временно оккупированного Крыма.

Что известно об атаке РФ Украины 4 июня

4 июня силы противовоздушной обороны сбили две вражеские ракеты. Но в результате падения обломков много пострадавших, среди которых есть дети.

Среди пострадавших:

1-месячный мальчик. Пока он в удовлетворительном состоянии и будет лечиться амбулаторно;

17-летний парень, которого госпитализировали в состоянии средней тяжести;

68-летний мужчина;

32-летняя женщина;

36-летняя женщина;

56-летняя женщина.

37-летний мужчина, который был госпитализирован

Одна из пострадавших была госпитализирована. Теперь ее состояние оценивают как средней тяжести.