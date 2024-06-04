4 июня оккупанты нанесли удар по Днепропетровщине двумя крылатыми ракетами "Искандер-К" и атаковали север страны 4 беспилотниками.
Главные тезисы
- Украинские военные сбили 2 крылатые ракеты 'Искандер-К' и 2 беспилотных летательных аппарата, нанесенные российскими оккупантами.
- Силы ПВО Воздушных сил оказали успешное противодействие атаке РФ на Украину, сбив ракеты на Днепропетровщине и уничтожив дроны на севере страны.
- Пострадали множество людей, включая детей, и нанесены материальные ущербы в виде повреждений автомобилей, окон и зданий.
- Сообщается, что 'Искандеры' были запущены с территории временно оккупированного Крыма, что вызывает осуждение международного сообщества.
Силы ПВО озвучили подробности атаки РФ на Украину
Как отмечается, обе ракеты сбиты зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил на Днепропетровщине.
Кроме того, близко к полуночи, противник применял четыре беспилотных летательных аппарата (тип устанавливается) на северном направлении. Два — уничтожены подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны на Черниговщине, еще два — прекратили свое существование самостоятельно".
Сообщается, что "Искандеры" оккупанты запускали с территории временно оккупированного Крыма.
Что известно об атаке РФ Украины 4 июня
4 июня силы противовоздушной обороны сбили две вражеские ракеты. Но в результате падения обломков много пострадавших, среди которых есть дети.
Среди пострадавших:
1-месячный мальчик. Пока он в удовлетворительном состоянии и будет лечиться амбулаторно;
17-летний парень, которого госпитализировали в состоянии средней тяжести;
68-летний мужчина;
32-летняя женщина;
36-летняя женщина;
56-летняя женщина.
37-летний мужчина, который был госпитализирован
Одна из пострадавших была госпитализирована. Теперь ее состояние оценивают как средней тяжести.
Также в результате ушибов повреждения получили десятки автомобилей, были выбиты окна в частных домах, многоэтажках и больницах.
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