У ЗСУ опублікували офіційне відео з демонстрацією зенітного ракетного комплексу "Оса", оснащеного новими ракетами. Він успішно знищує, зокрема, ворожі безпілотники.

ЗСУ показали оновлений ЗРК "Оса"

Зазначимо, що ролик належить 1129-му зенітному ракетному Білоцерківському полку. Його поширило Оперативне командування "Північ".

На відео показано, як комплекс "Оса" успішно знищує ворожий розвідувальний безпілотник за допомогою штатної ракети 9М33, яка використовує радіокомандну систему наведення.

Проте більш значущою є присутність на іншій стороні пускової установки ракети "повітря — повітря" Р-73. Це перше офіційне відео, де видно ракету Р-73 на ЗРК "Оса", хоча неофіційні фото такого поєднання давно циркулюють в мережі.

Р-73 є перспективною для зенітних систем, оскільки має дальність ураження цілей до 12 кілометрів, що перевищує можливості 9М33 — 10 кілометрів.

Які характеристики ЗРК "Оса"

Крім того, Р-73:

легша — 105 кілограмів проти 128 кілограмів;

має потужнішу бойову частину — 15 кілограмів проти 8 кілограмів.

Основна відмінність між цими ракетами полягає у системі наведення:

9М33 керується радіокомандно;

Р-73 має інфрачервону головку самонаведення.

Загалом це робить 9М33 ефективнішою проти дронів, а Р-73 краще підходить для боротьби з крилатими ракетами та іншими цілями.

Р-73 також інтегрована в морські дрони Magura V5, що перетворило їх на перші морські безпілотні ЗРК. Компактні розміри ракети і можливості головки самонаведення МК-80 з полем зору 75 градусів роблять це рішення логічним.

Морські дрони використовують тепловізійні камери для виявлення цілей, але оператори мають зорієнтувати ракету на ціль і дочекатися її захоплення головкою самонаведення. Аналогічний процес відбувається і при запуску Р-73 з ЗРК "Оса".

Інтеграція Р-73 на ЗРК "Оса" схожа на процес інтеграції ракети AIM-9 з інфрачервоною головкою самонаведення. Варто зазначити, що США офіційно повідомили про передачу AIM-9M до ЗСУ для проєкту FrankenSAM, що розширює можливості української ППО.