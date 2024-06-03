ЗСУ взяли у полон десятки військових РФ в районі Вовчанська
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ взяли у полон десятки військових РФ в районі Вовчанська

Військові ЗСУ
Джерело:  ЛІГА.net

За інформацією речника ОСУВ “Хортиця” Назара Волошина, українські військові взяли у полон близько 60 російських загарбників злочинної армії РФ в районі Вовчанська на Харківщині. 

Головні тези:

  • Українські військові здійснили спецоперацію та взяли у полон 60 російських окупантів під Вовчанськом на Харківщині.
  • Близько 70% території Вовчанська контролюють українські військові, а бої в районі тривають.
  • З початку доби сталося 103 боєзіткнення з окупаційною армією РФ, зокрема на Харківщині та на Донеччині.
  • Ворог в районі Вовчанська вже втратив майже 290 осіб, а також було зруйновано техніку та бронетехніку.
  • Ситуація на фронті напружена, активізація ворога на Оріхівському напрямку.

Що відомо про взяття українськими військовими у полон десятків російських окупантів під Вовчанськом

Волошин зазначив, що близько 60 російських окупантів було взято у полон українськими військовими у неділю, 2 червня, в районі Вовчанська.

Тоді ж речник ОСУВ “Хортиця” повідомив, що українські військові контролюють близько 70% території Вовчанська.

За його словами, протягом 3 червня у місті тривали бої.

Також від початку доби не припинялись бойові дії в районі Липців.

Сили оборони уразили три склади з боєприпасами, один склад паливно-мастильних матеріалів та 12 бліндажів російських окупантів.

Що кажуть у Генштабі стосовно ситуації на фронті

За інформацією Генштабу, кількість боєзіткнень українських військових з окупаційною армією РФ від початку доби зросла до 103.

На Харківщині ворог здійснив 4 атаки. Тривають бої в районі Вовчанська.

В районі Куп’янська ворог 15 разів намагався прорвати оборону українських військових. Наразі тривають ще 2 боєзіткнення.

У напрямку Сіверська на Донеччині ворог здійснив 21 спробу атак. 10 боїв наразі тривають поблизу населених пунктів Білогорівка та Верхньокам’янське.

У напрямку Покровська наразі тривають 11 боїв. Загалом ворог провів 35 атак на цьому напрямку від початку доби.

Російські окупанти у цьому районі вже понесли втрати майже у 290 осіб вбитими і пораненими.

Знищено чотири бойові броньовані машини, чотири артсистеми та шість одиниць автомобільної техніки. Пошкоджено дві ББМ, одну артсистему та 1 одиницю автотранспортної техніки, - повідомляють у Генштабі.

Крім того, ворог почав активніше діяти на Оріхівському напрямку, зокрема в районі Малої Токмачки. Ворог атакував тут протягом дня сім разів.

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