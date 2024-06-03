За інформацією речника ОСУВ “Хортиця” Назара Волошина, українські військові взяли у полон близько 60 російських загарбників злочинної армії РФ в районі Вовчанська на Харківщині.
Головні тези:
- Українські військові здійснили спецоперацію та взяли у полон 60 російських окупантів під Вовчанськом на Харківщині.
- Близько 70% території Вовчанська контролюють українські військові, а бої в районі тривають.
- З початку доби сталося 103 боєзіткнення з окупаційною армією РФ, зокрема на Харківщині та на Донеччині.
- Ворог в районі Вовчанська вже втратив майже 290 осіб, а також було зруйновано техніку та бронетехніку.
- Ситуація на фронті напружена, активізація ворога на Оріхівському напрямку.
Що відомо про взяття українськими військовими у полон десятків російських окупантів під Вовчанськом
Волошин зазначив, що близько 60 російських окупантів було взято у полон українськими військовими у неділю, 2 червня, в районі Вовчанська.
Тоді ж речник ОСУВ “Хортиця” повідомив, що українські військові контролюють близько 70% території Вовчанська.
За його словами, протягом 3 червня у місті тривали бої.
Також від початку доби не припинялись бойові дії в районі Липців.
Сили оборони уразили три склади з боєприпасами, один склад паливно-мастильних матеріалів та 12 бліндажів російських окупантів.
Що кажуть у Генштабі стосовно ситуації на фронті
За інформацією Генштабу, кількість боєзіткнень українських військових з окупаційною армією РФ від початку доби зросла до 103.
На Харківщині ворог здійснив 4 атаки. Тривають бої в районі Вовчанська.
В районі Куп’янська ворог 15 разів намагався прорвати оборону українських військових. Наразі тривають ще 2 боєзіткнення.
У напрямку Сіверська на Донеччині ворог здійснив 21 спробу атак. 10 боїв наразі тривають поблизу населених пунктів Білогорівка та Верхньокам’янське.
У напрямку Покровська наразі тривають 11 боїв. Загалом ворог провів 35 атак на цьому напрямку від початку доби.
Російські окупанти у цьому районі вже понесли втрати майже у 290 осіб вбитими і пораненими.
Крім того, ворог почав активніше діяти на Оріхівському напрямку, зокрема в районі Малої Токмачки. Ворог атакував тут протягом дня сім разів.
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