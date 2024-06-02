ЗСУ відбили 16 атак армії РФ на Покровському напрямку

Оперативна інформація станом на 17.00 02.06.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

З початку доби кількість бойових зіткнень зросла до 48. Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських окупантів. Найгарячішим залишається Покровський напрямок. Українські воїни жорстко відповідають на ворожі спроби просунутись вперед.

На Сіверському напрямку триває бій у районі Виїмки. Загальна кількість боєзіткнень на напрямку збільшилась до семи.

На Лиманському напрямку наші оборонці відбили три атаки противника Після невдалої спроби у районі села Тернів, двічі російські окупанти спробували покращити тактичне положення у Серебрянському лісі. Отримали відсіч. Ворог перегруповує сили. Наші захисники укріплюють зайняті рубежі та тримають ситуацію контрольована.

На Харківському напрямку російські терористи продовжують руйнувати населені пункти авіаударами, використовуючи для пусків територію РФ. 20 бомб скинув ворог від початку цієї доби. Пообіді російські загарбники із напрямку Шебекіно (рф) завдали авіаудару у район українських Вовчанських хуторів. Агресор провів за сьогодні одну атаку неподалік Стариці. Українські військові укріплюють оборону та активно виснажують наступальний потенціал ворога.

На Краматорському напрямку ворог концентрував зусилля неподалік Калинівки та Кліщіївки — відбито чотири ворожі атаки. Загарбники вдарили десятьма некерованими авіаракетами у район Дружби.

На Покровському напрямку окупанти з початку доби здійснили 16 атак на позиції наших військ. 12 боєзіткнень Сили оборони відбили, чотири — ще тривають неподалік Нетайлового та Сокола. На напрямку противник теж застосовує керовані авіаційні бомби. На Євгенівку агресор скинув два КАБи, на Олександропіль та Карлівку — по одному.

На Времівському напрямку ворог продовжує атакувати в районі Старомайорського. Всі три сьогоднішніх атаки окупантів підрозділи Сил оборони відбили.