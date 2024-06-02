ВСУ отразили 16 атак армии РФ на Покровском направлении

Оперативная информация по состоянию на 17.00 02.06.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

С начала суток количество боевых столкновений возросло до 48. Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских окупантов. Самым горячим остается Покровское направление. Украинские воины жестко отвечают на вражеские попытки продвинуться вперед.

На Северском направлении идет бой в районе Выемки. Общее количество боеприкосновений на направлении увеличилось до семи.

На Лиманском направлении наши защитники отбили три атаки противника После неудачной попытки в районе села Тернов дважды российские кафиры попытались улучшить тактическое положение в Серебрянском лесу. Получили отпор. Враг перегруппировывает силы. Наши защитники укрепляют занятые рубежи и держат ситуацию контролируемую.

На Харьковском направлении российские террористы продолжают разрушать населенные пункты авиаударами, используя для пусков территорию РФ. 20 бомб сбросил враг с начала этих суток. После обеда российские захватчики по направлению Шебекино (рф) нанесли авиаудара в район украинских Волчанских хуторов. Агрессор провел за сегодня одну атаку недалеко от Старицы. Украинские военные укрепляют оборону и активно истощают наступательный потенциал врага.

На Краматорском направлении враг концентрировал усилия недалеко от Калиновки и Клещиевки — отражены четыре вражеских атаки. Захватчики ударили десятью неуправляемыми авиаракетами в район Дружбы.

На Покровском направлении оккупанты с начала суток совершили 16 атак на позиции наших войск. 12 боестолкновений Силы обороны отбили, четыре — еще продолжаются недалеко от Нетайлового и Сокола. На направлении противник тоже применяет управляемые авиационные бомбы. На Евгеньевку агрессор сбросил два КАБа, на Александрополь и Карловку по одному.

На Времиевском направлении враг продолжает атаковать в Старомайорском районе. Все три сегодняшних атаки оккупантов подразделения Сил обороны отбили.