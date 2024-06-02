ВСУ отразили 16 атак армии РФ на Покровском направлении

Самым горячим на фронте остается Покровское направление. Украинские воины жестко отвечают на вражеские попытки продвинуться вперед.
Что происходит на разных участках фронта
Оперативная информация по состоянию на 17.00 02.06.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
С начала суток количество боевых столкновений возросло до 48. Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских окупантов. Самым горячим остается Покровское направление. Украинские воины жестко отвечают на вражеские попытки продвинуться вперед.
На Харьковском направлении российские террористы продолжают разрушать населенные пункты авиаударами, используя для пусков территорию РФ. 20 бомб сбросил враг с начала этих суток. После обеда российские захватчики по направлению Шебекино (рф) нанесли авиаудара в район украинских Волчанских хуторов. Агрессор провел за сегодня одну атаку недалеко от Старицы. Украинские военные укрепляют оборону и активно истощают наступательный потенциал врага.
На Лиманском направлении наши защитники отбили три атаки противника После неудачной попытки в районе села Тернов дважды российские кафиры попытались улучшить тактическое положение в Серебрянском лесу. Получили отпор. Враг перегруппировывает силы. Наши защитники укрепляют занятые рубежи и держат ситуацию контролируемую.
На Северском направлении идет бой в районе Выемки. Общее количество боеприкосновений на направлении увеличилось до семи.
На Краматорском направлении враг концентрировал усилия недалеко от Калиновки и Клещиевки — отражены четыре вражеских атаки. Захватчики ударили десятью неуправляемыми авиаракетами в район Дружбы.
На Покровском направлении оккупанты с начала суток совершили 16 атак на позиции наших войск. 12 боестолкновений Силы обороны отбили, четыре — еще продолжаются недалеко от Нетайлового и Сокола. На направлении противник тоже применяет управляемые авиационные бомбы. На Евгеньевку агрессор сбросил два КАБа, на Александрополь и Карловку по одному.
На Времиевском направлении враг продолжает атаковать в Старомайорском районе. Все три сегодняшних атаки оккупантов подразделения Сил обороны отбили.
На Приднепровском направлении, на левом берегу Днепра, агрессор предпринял уже три попытки оттеснить наши подразделения с позиций у Кринок. Потерпел неудачу. Захватчики нанесли двух авиаударов — по районам сел Ольговка и Новотягинка.
По остальным направлениям обстановка существенных изменений не претерпела.
Что известно о текущих и общих потерях армии РФ
По информации Генштаба, украинские военные в течение суток с 1 на 2 июня уничтожили 1080 захватчиков оккупационной армии РФ и десятки единиц вражеской техники.
личного состава — 509 тыс 860 (+1080) человек ликвидировано;
танков — 7 тыс 765 (+25) ед;
боевых бронированных машин — 14 тыс 980 (+33) ед;
артиллерийских систем — 13 тыс 233 (+49) ед;
РСЗО — 1 тыс 89 (+1) ед;
средства ПВО — 821 (+6) ед.;
самолетов — 357 ед.;
вертолетов — 326 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 10 тыс 699 (+82) ед;
крылатых ракет — 2 тыс 268 (+38) ед;
кораблей/катеров — 27 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 18 тыс 92 (+86) ед;
специальной техники — 2 тыс 195 (+14) ед.
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