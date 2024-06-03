Від початку поточної доби, 3 червня, зафіксовано 28 бойових зіткнень. Ворог здійснив 472 обстріли позицій наших бійців та населених пунктів із різних типів озброєння.

Що відомо про обстановку на фронті

На Харківському напрямку ворог активних штурмових дій не проводив. Наші бійці нарощують оборонні спроможності.

На Куп'янському напрямку продовжується атака росіян в районі Невського. Ситуація напружена.

На Лиманському напрямку ворог безуспішно намагався наблизитись до позицій Сил оборони в районі Тернів.

На Сіверському напрямку росіяни здійснили уже 5 спроб прорвати наші оборонні рубежі в районах Виїмки та Роздолівки. Одну атаку відбито, чотири — тривають. Ситуація контрольована.

На Краматорському напрямку відбито атаку ворога в районі Кліщіївки. Наразі бої тривають біля Іванівського. Ситуація контрольована.

На Покровському напрямку ситуація й надалі загострена. Наразі триває 11 боєзіткнень в районах Зеленого Поля, Новопокровська, Новоселівки Першої, Калинового та Невельського.

На Курахівському напрямку тривають три боєзіткнення в районах Парасковіївки та Водяного. Сили оборони контролюють ситуацію.

На Оріхівському напрямку зупинено дві спроби росіян просунутися в напрямках Роботиного та Малої Токмачки.

На Придністровському напрямку відбито атаку ворога в районі Кринок.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала, — додав Генштаб. Поширити

Наступ Росії

На початку травня Російська Федерація розпочала наступ на півночі Харківської області. Ворог дійшов до Вовчанська й наразі контролює близько 30% його території.

Як пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW), терористи ймовірно просунулись на Харківському напрямку, Донбасі та районі Кринок.