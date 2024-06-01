У Генштабі назвали найактивніші напрямки фронту

За інформацією Генштабу, наразі запеклі бої з окупаційною армією ведуться на трьох ділянках фронту.

Що відомо про ситуацію на фронті

Зазначається, що від початку доби найбільша кількість ворожих атак зафіксована в районах Покровська та Курахового на Донеччині.

У напрямку Лимана російські окупанти намагались покращити тактичне положення в районах Торського та Терн.

На даному напрямку українські захисники відбили дві атаки, одна ще триває поблизу Торського.

Поблизу Івано-Дар’ївки та Роздолівки наразі триває одразу шість боєзіткнень.

Один ворожий штурм наші захисники відбили поблизу Виїмки.

Окупаційна армія РФ двічі намагалась атакувати біля Нового та Кліщіївки, однак зустріла гідну відсіч українських військових.

В районі Покровська ворог від початку доби вже 14 разів намагався атакувати позиції ЗСУ.

Поблизу Зеленого Поля, Новоолександрівки, Новоселівки Першої, та Невельського українські воїни відбили вже шість атак. Ще вісім тривають в районах Євгенівки, Сокола та Яснобродівки.

Від початку доби підрозділи Сил оборони відбили вже 10 штурмових дій ворога неподалік Красногорівки, Георгіївки, Костянтинівки, Парасковіївки та Водяного. Ще два боєзіткнення тривають поблизу Костянтинівки та Водяного.

Ворог атакує за підтримки авіації на Времівському напрямку. 10 НАРів застосували російські окупанти по району Старомайорського. Там ще триває боєзіткнення.

Ще 16 ударів некерованими авіаційними ракетами російські війська нанесли по П’ятихатках на Оріхівському напрямку.

Що відомо про ситуацію на Харківщині

З початку доби українськими воїнами відбито одну атаку противника поблизу Липців. За вчорашню добу ворог втратив на цьому напрямку 126 окупантів.

В районі Куп’янська російські окупанти здійснили одну спробу атакувати в районі Дружелюбівки, однак зазнали втрат і змушені були відступити.

За минулу добу на цьому напрямку загальні втрати ворога склали 79 осіб.

Між тим українські прикордонники показали знищення підрозділів окупаційної армії РФ в районі Вовчанська за допомогою дронів.