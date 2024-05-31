На Покровському напрямку ЗСУ відбили 24 атаки армії РФ

Оперативна інформація станом на 19.30 31.05.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Кількість бойових зіткнень зросла до 70. Як і раніше, найнапруженіша ситуація на Покровському напрямку. Сили оборони стримують натиск і дають рішучу відсіч діям противника.

На Харківському напрямку ворог продовжує застосовувати керовані авіаційні бомби по українських населених пунктах з території російської федерації. Ще три КАБи з напрямку російського Бєлгорода скинули терористи на Білий Колодязь. Загалом, від початку доби це село зазнало шість бомбових ударів КАБами з повітряного простору РФ.

На Куп’янському напрямку противник 10 разів намагався штурмувати позиції Сил оборони. Бойові дії ще тривають неподалік населених пунктів Петропавлівка Берестове та Дружелюбівка. Ситуація контрольована.

На Лиманському напрямку ворог дещо активізувався в районі Торського. Українські захисники стійко тримають позиції та не дають окупантам просунутися вперед.

На Сіверському напрямку противник знову проявляє активність в районі Роздолівки. Ситуація контрольована.