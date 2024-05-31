На Покровском направлении ВСУ отразили 24 атаки армии РФ

Оперативная информация по состоянию на 19.30 31.05.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Число боевых столкновений возросло до 70. По-прежнему самая напряженная ситуация на Покровском направлении. Силы обороны сдерживают напор и дают решительный отпор действиям противника.

На Харьковском направлении враг продолжает применять управляемые авиационные бомбы по украинским населенным пунктам с территории российской федерации. Еще три КАБа по направлению российского Белгорода сбросили террористы на Белый Колодец. В общем, с начала суток это село испытало шесть бомбовых ударов КАБами из воздушного пространства РФ.

На Купянском направлении противник 10 раз пытался штурмовать позиции Сил обороны. Боевые действия еще продолжаются недалеко от населенных пунктов Петропавловка Берестово и Дружелюбовка. Ситуация контролируется.

На Лиманском направлении враг несколько активизировался в районе Торского. Украинские защитники стойко удерживают позиции и не дают оккупантам продвинуться вперед.

На Северском направлении противник снова проявляет активность в районе Раздоловки. Ситуация контролируется.