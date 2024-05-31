На Покровском направлении ВСУ отразили 24 атаки армии РФ

Самая напряженная ситуация на фронте – на Покровском направлении. Силы обороны Украины сдерживают давление российской армии и дают решительный отпор действиям противника.
Что происходит на разных участках фронта
Оперативная информация по состоянию на 19.30 31.05.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Число боевых столкновений возросло до 70. По-прежнему самая напряженная ситуация на Покровском направлении. Силы обороны сдерживают напор и дают решительный отпор действиям противника.
На Харьковском направлении враг продолжает применять управляемые авиационные бомбы по украинским населенным пунктам с территории российской федерации. Еще три КАБа по направлению российского Белгорода сбросили террористы на Белый Колодец. В общем, с начала суток это село испытало шесть бомбовых ударов КАБами из воздушного пространства РФ.
На Купянском направлении противник 10 раз пытался штурмовать позиции Сил обороны. Боевые действия еще продолжаются недалеко от населенных пунктов Петропавловка Берестово и Дружелюбовка. Ситуация контролируется.
На Лиманском направлении враг несколько активизировался в районе Торского. Украинские защитники стойко удерживают позиции и не дают оккупантам продвинуться вперед.
На Северском направлении противник снова проявляет активность в районе Раздоловки. Ситуация контролируется.
На Краматорском направлении с начала суток противник шесть раз предпринял попытки улучшить свое тактическое положение. Во второй половине дня украинские защитники отражали вражеские атаки вблизи Нового, Андреевки и Богдановки.
На Покровском направлении еще продолжаются 11 из 24 боев с начала текущих суток. Российские захватчики атакуют вблизи населенных пунктов Новоалександровка, Сокол, Уманское и Евгеньевка.
На Кураховском направлении количество боевых действий не изменилось. Вместе с тем, враг нанес бомбовые удары по Ильинке с применением трех КАБов и Елизаветовцы с применением двух КАБов.
На Времиевском направлении агрессор тоже продолжает применять управляемые авиационные бомбы. По одному Кабу враг сбросил на Большую Новоселку и Урожайное.
По остальным направлениям обстановка существенных изменений не претерпела.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны в сутки 30 мая уничтожили 1390 российских захватчиков, а по технике:
танков — 7728 (+18) ед;
боевых бронированных машин — 14935 (+22) ед;
артиллерийских систем — 13140 (+39) ед;
РСЗО — 1088 ед.;
средств ПВО — 815 ед.;
самолетов — 357 ед;
вертолетов — 326 ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 10587 (+55) ед;
крылатых ракет — 2229 (+7) ед;
кораблей/катеров — 27 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 17905 (+56) ед;
специальной техники — 2164 (+11) ед.
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