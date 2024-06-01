По информации Генштаба, сейчас ожесточенные бои с оккупационной армией ведутся на трех участках фронта.

Что известно о ситуации на фронте

Отмечается, что с начала суток наибольшее количество вражеских атак зафиксировано в районах Покровска и Курахово Донецкой области.

В направлении Лимана российские оккупанты пытались улучшить тактическое положение в районах Торского и Терн.

На данном направлении украинские защитники отразили две атаки, одна еще продолжается вблизи Торского.

Вблизи Ивано-Дарьевки и Раздолевки продолжается сразу шесть боеприкосновений.

Один вражеский штурм наши защитники отбили возле Выемки.

Оккупационная армия РФ дважды пыталась атаковать возле Нового и Клещиевки, однако встретила достойный отпор украинских военных.

В районе Покровска враг с начала суток уже 14 раз пытался атаковать позиции ВСУ.

Вблизи Зеленого Поля, Новоалександровки, Новоселовки Первой и Невельского украинские воины отбили уже шесть атак. Еще восемь продолжаются в районах Евгеньевки, Сокола и Яснобродовки.

С начала суток подразделения Сил обороны отбили уже 10 штурмовых действий врага недалеко от Красногоровки, Георгиевки, Константиновки, Парасковеевки и Водяного. Еще два боестолкновения продолжаются вблизи Константиновки и Водяного.

Враг атакует при поддержке авиации на Времивском направлении. 10 НАРов применили российские оккупанты по району Старомайорского. Там еще продолжается боестолкновение.

Еще 16 ударов неуправляемыми авиационными ракетами российские войска нанесли по Пятихаткам на Ореховском направлении.

Что известно о ситуации в Харьковской области

С начала суток украинскими воинами отражена одна атака противника вблизи Липцев. За вчерашние сутки враг потерял в этом направлении 126 окупантов.

В районе Купянска российские оккупанты предприняли одну попытку атаковать в районе Дружелюбовки, однако понесли потери и вынуждены были отступить.

За прошедшие сутки на этом направлении общие потери врага составили 79 человек.

Между тем украинские пограничники показали уничтожение подразделений оккупационной армии РФ в районе Волчанска с помощью дронов.