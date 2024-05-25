За інформацією Генштабу, від початку доби українські військові вже 99 разів вступали у бій з підрозділами злочинної армії РФ.

Що відомо про ситуацію на фронті

У Генштабі зазначають, що найзапекліші бої протягом доби велись в районі Куп’янська на Харківщині, в районах Покровська та Курахового на Донеччині.

Сили оборони України вживають всіх необхідних заходів для виснаження наступального потенціалу російських військ, б’ють ворога та нищать його техніку, — йдеться у повідомленні відомства. Поширити

Що відомо про ситуацію на окремих ділянках фронту

Зазначається, що на Харківщині протягом доби українськими військовими відбито 6 ворожих атак, наразі триває відбиття ще чотирьох.

Зокрема, в районі Куп’янська воєнні злочинці з армії РФ безуспішно намагались покращити тактичне положення поблизу М’ясожарівки та Новоєгорівки.

Загальна кількість спроб ворожих штурмів на Куп’янському напрямку досягла 14.

Українськими військовими відбито половину з них. Наразі триває відбиття ще 7 ворожих атак.

У напрямку Лимана ворог провів 5 безуспішних спроб атак, з яких триває відбиття ще однієї.

У напрямку Сіверська окупанти армії РФ намагались просунутись в районах Білогорівки та Верхньокам’янського.

Тут зафіксовано 9 спроб ворожих атак. З них 4 вже відбито і триває відбиття ще 5.

У напрямку Краматорська бойові дії точились поблизу Кліщіївки, Нового, Іванівського та Андріївки.

Тут українські військові відбили 10 ворожих атак і зараз відбивають ще одну.

Район Покровська залишається найгарячішою ділянкою фронту. Протягом доби тут відбито 23 ворожі атаки.

Окупанти намагаються протиснути українську оборону за підтримки штурмової авіації. Українські воїни тримають зайняті рубежі і завдають ворогу відчутних втрат. ЗСУ на цьому напрямку успішно знищили сьогодні Су-25, — йдеться у повідомленні Генштабу. Поширити

В районі Курахового зафіксовано 14 ворожих атак. З них відбито 8 та ще триває відбиття чотирьох.

Що відомо про ситуацію на півдні

У Запорізькій області ворог тричі безуспішно намагався штурмувати в районах Роботиного та Новоандріївки.

На лівобережжі Херсонщини російські окупанти 9 разів намагались просунутись в районі Кринок.