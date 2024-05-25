За інформацією Генштабу, від початку доби українські військові вже 99 разів вступали у бій з підрозділами злочинної армії РФ.
Що відомо про ситуацію на фронті
У Генштабі зазначають, що найзапекліші бої протягом доби велись в районі Куп’янська на Харківщині, в районах Покровська та Курахового на Донеччині.
Що відомо про ситуацію на окремих ділянках фронту
Зазначається, що на Харківщині протягом доби українськими військовими відбито 6 ворожих атак, наразі триває відбиття ще чотирьох.
Зокрема, в районі Куп’янська воєнні злочинці з армії РФ безуспішно намагались покращити тактичне положення поблизу М’ясожарівки та Новоєгорівки.
Загальна кількість спроб ворожих штурмів на Куп’янському напрямку досягла 14.
Українськими військовими відбито половину з них. Наразі триває відбиття ще 7 ворожих атак.
У напрямку Лимана ворог провів 5 безуспішних спроб атак, з яких триває відбиття ще однієї.
У напрямку Сіверська окупанти армії РФ намагались просунутись в районах Білогорівки та Верхньокам’янського.
Тут зафіксовано 9 спроб ворожих атак. З них 4 вже відбито і триває відбиття ще 5.
У напрямку Краматорська бойові дії точились поблизу Кліщіївки, Нового, Іванівського та Андріївки.
Тут українські військові відбили 10 ворожих атак і зараз відбивають ще одну.
Район Покровська залишається найгарячішою ділянкою фронту. Протягом доби тут відбито 23 ворожі атаки.
В районі Курахового зафіксовано 14 ворожих атак. З них відбито 8 та ще триває відбиття чотирьох.
Що відомо про ситуацію на півдні
У Запорізькій області ворог тричі безуспішно намагався штурмувати в районах Роботиного та Новоандріївки.
На лівобережжі Херсонщини російські окупанти 9 разів намагались просунутись в районі Кринок.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-