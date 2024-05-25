В Генштабе назвали самые горячие направления фронта
Категория
Украина
Дата публикации

В Генштабе назвали самые горячие направления фронта

Генштаб ВСУ
Артиллерия ВСУ
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По информации Генштаба, с начала суток украинские военные уже 99 раз вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ.

Что известно о ситуации на фронте

В Генштабе отмечают, что самые ожесточенные бои в течение суток велись в районе Купянска на Харьковщине, в районах Покровска и Курахово Донецкой области.

Силы обороны Украины принимают все необходимые меры для истощения наступательного потенциала российских войск, избивают врага и уничтожают его технику, — говорится в сообщении ведомства.

Что известно о ситуации на отдельных участках фронта

Отмечается, что в Харьковской области в течение суток украинскими военными отбиты 6 вражеских атак, сейчас продолжается отражение еще четырех.

В частности, в районе Купянска военные преступники из армии РФ безуспешно пытались улучшить тактическое положение вблизи Мясожаровки и Новоегоровки.

Общее количество попыток вражеских штурмов на Купянском направлении достигло 14-ти.

Украинскими военными отбита половина из них. В настоящее время продолжается отражение еще 7 вражеских атак.

В направлении Лимана враг провел 5 безуспешных попыток атак, из которых продолжается отражение еще одной.

В направлении Северского оккупанты армии РФ пытались продвинуться в районах Белогоровки и Верхнекаменского.

Здесь зафиксировано 9 попыток вражеских атак. Из них 4 уже отражены и продолжается отражение еще 5.

В направлении Краматорска боевые действия шли вблизи Клещиевки, Нового, Ивановского и Андреевки.

Здесь украинские военные отразили 10 вражеских атак и сейчас отбивают еще одну.

Район Покровская остается самым горячим участком фронта. В течение суток здесь отражены 23 вражеских атаки.

Оккупанты пытаются протиснуть украинскую оборону при поддержке штурмовой авиации. Украинские воины держат занятые рубежи и наносят врагу ощутимые потери. ВСУ на этом направлении успешно уничтожили сегодня Су-25, говорится в сообщении Генштаба.

В районе Курахово зафиксировано 14 вражеских атак. Из них отражено 8 и продолжается отражение четырех.

Что известно о ситуации на юге

В Запорожской области враг трижды безуспешно пытался штурмовать в районах Роботы и Новоандреевки.

На левобережье Херсонщины российские оккупанты 9 раз пытались продвинуться в районе Крынок.

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