Армия РФ пытается прорвать оборонные рубежи ВСУ на Северском направлении

С начала текущих суток, 3 июня, зафиксировано 28 боевых столкновений. Враг совершил 472 обстрела позиций наших бойцов и населенных пунктов из разных типов вооружения.

Что известно об обстановке на фронте

В Харьковском направлении враг активных штурмовых действий не проводил. Наши бойцы наращивают оборонительные возможности.

На Купянском направлении продолжается атака россиян в районе Невского. Ситуация напряженная.

На Лиманском направлении враг безуспешно пытался приблизиться к позициям сил обороны в районе Тернов.

На Северском направлении россияне предприняли уже 5 попыток прорвать наши оборонные рубежи в районах Выемки и Раздолевки. Одна атака отбита, четыре — продолжаются. Ситуация контролируется.

На Краматорском направлении отражена атака врага в районе Клищиевки. Пока бои продолжаются у Ивановского. Ситуация контролируется.

На Покровском направлении ситуация и дальше обострена. В настоящее время продолжается 11 боестолкновений в районах Зеленого Поля, Новопокровска, Новоселовки Первой, Калинового и Невельского.

На Кураховском направлении продолжаются три боеприкосновения в районах Парасковеевки и Водяного. Силы обороны контролируют ситуацию.

На Ореховском направлении остановлены две попытки россиян продвинуться в направлениях Роботы и Малой Токмачки.

На Приднестровском направлении отражена атака врага в районе Крынок.

По остальным направлениям обстановка существенных изменений не претерпела, — добавил Генштаб. Поделиться

Наступление России

В начале мая Российская Федерация начала наступление на севере Харьковской области. Враг дошел до Волчанска и сейчас контролирует около 30% его территории.

Как пишут аналитики Института изучения войны (ISW), террористы, вероятно, продвинулись на Харьковском направлении, Донбассе и районе Крынок.