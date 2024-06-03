ЗСУ знищили понад 1200 солдатів РФ, 47 артсистем та 14 танків

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 511 130 військових.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1270 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 7779 (+14) од;
бойових броньованих машин — 15002 (+22) од.;
артилерійських систем — 13280 (+47) од.;
РСЗВ — 1090 (+1) од.;
засоби ППО — 824 (+3) од.;
літаків — 357 од.;
гелікоптерів — 326 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10739 (+40) од.;
крилатих ракет — 2268 од.;
кораблів/катерів — 27 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 18159 (+67) од.;
спеціальної техніки — 2199 (+4) од.
Що у Британії кажуть про втрати армії РФ у війні проти України
У відповідь на заяви нещодавного призначеного главою міноборони країни-агресорки Андрія Бєлоусова про нібито “мінімальні людські втрати” у розв’язаній Кремлем злочинній війні проти України Нараян зазначив, що за 825 днів війни окупаційна армія РФ втратила понад 465 військових вбитими та пораненими.
На його переконання, найкращим способом мінімізувати втрати у війні проти України для окупаційної армії РФ було б припинення бойових дій і виведення окупаційного контингенту та військової техніки із захоплених українських територій.
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