Бійці ЗСУ знищили 2 російських БТР-82 разом з десантом — відео

Екіпаж бронемашини піхоти Bradley Сил оборони України зі складу 47-ї окремої механізованої бригади ліквідував два російські бронетранспортери разом з десантниками.

Воїни ЗСУ розбили два російських бронетранспортери разом з екіпажами

Про це повідомила пресслужба 47-ї бригади в Facebook.

Аеророзвідники виявили, як ворожа техніка з десантом висувається в зону відповідальності 47 окремої механізованої бригади. Оперативно екіпаж "Тихого" виїхав на вогневу позицію. Дочекавшись сприятливих умов, а саме моменту, коли ворог виїхав на відкриту місцевість, гармата "Бушмастер" зупинила техніку та ліквідувала російських терористів, — розповіли в 47-й бригаді. Поширити

Ефектним знищенням окупантів відзначилися бійці 2 механізованого батальйону.

Вкотре демонструємо, що тільки сучасні технології та уміле застосування американської техніки — це суттєва перевага на полі бою.

Bradley на службі ЗСУ

Українська армія отримала від США перші бронемашини Bradley на початку 2023 року.

ЗСУ надали Bradley в модифікації M2A2 ODS-S, озброєні 25-мм гарматою M242 Bushmaster, спареним кулеметом M240C калібру 7,62 мм і протитанковим ракетним комплексом TOW.

На початку травня США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні, в який серед іншого увійшли додаткові бронемашини Bradley.