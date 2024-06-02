Бійці ЗСУ знищили 2 російських БТР-82 разом з десантом — відео

Екіпаж бронемашини піхоти Bradley Сил оборони України зі складу 47-ї окремої механізованої бригади ліквідував два російські бронетранспортери разом з десантниками.
Воїни ЗСУ розбили два російських бронетранспортери разом з екіпажами
Про це повідомила пресслужба 47-ї бригади в Facebook.
Ефектним знищенням окупантів відзначилися бійці 2 механізованого батальйону.
Вкотре демонструємо, що тільки сучасні технології та уміле застосування американської техніки — це суттєва перевага на полі бою.
Bradley на службі ЗСУ
Українська армія отримала від США перші бронемашини Bradley на початку 2023 року.
ЗСУ надали Bradley в модифікації M2A2 ODS-S, озброєні 25-мм гарматою M242 Bushmaster, спареним кулеметом M240C калібру 7,62 мм і протитанковим ракетним комплексом TOW.
На початку травня США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні, в який серед іншого увійшли додаткові бронемашини Bradley.
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