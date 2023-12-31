ЗСУ знищили дронами кілька мінометів, БТР та живу силу окупантів — відео

Військові Збройних сил України за допомогою FPV-дронів ліквідували техніку та живу силу окупантів.
Українські захисники продовжують ліквідовувати окупантів РФ
За даними Сухопутних військ, українськими військовими з FPV дронів було знищено 1 міномет 120мм, 1 міномет 82мм "Васильок" 1 рапіра 100мм та 1 БТР 82.
Крім цього, було ліквідовано близько 20 осіб особового складу.
Що відомо про втрати РФ у війні проти України
Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил протягом 30 грудня українські воїни ліквідували ще 960 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 359 230 військових.
У тому ж числі протягом доби на Таврійському напрямку наші воїни ліквідували 486 терористів й знищили 83 одиниці техніки ворога.
Також протягом минулої доби наша авіація завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по 3 зенітно-ракетних комплексах противника.
Підрозділи ракетних військ уразили 3 зенітних ракетних комплекси, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 7 артилерійських засобів та 3 станції радіоелектронної боротьби противника.
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